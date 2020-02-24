Abisi Müge Anlı’ya itiraf etmişti: Burhan Aykurt cinayetinde son durum….

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir çoban hayvanlarını otlattığı sırada erkek cesedi buldu. Jandarma yaptığı incelemede cesedin, Müge Anlı programına da konu olan, "İzmir'e gideceğim" diyerek evden ayrılan ve 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'a (35) ait olduğu tespit edildi.Bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede cesedin üzerinde 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'a ait kimlik buldu. Akkurt'a ait olduğu belirlenen ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



ABİSİNİN İFADELERİ SORU İŞARETİ BIRAKMIŞTI



Aniden kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için abisi Mahmut Aykurt, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Mahmut Aykurt’un Müge Anlı'nın sorularına çelişkili cevaplar vermesi ve bazı şeyleri kafasından uydurduğunu itiraf etmesine üzerine Burhan Aykurt'un cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Çevresinde bulunan insanları dolandırdığı emeklilik bahanesi ile birçok kişinin parasını aldığı öne sürülen Mahmut Aykurt, daha sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkmama kararı almıştı.

Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, bir aracın kendi önünü kestiğini ve aracın içindeki kişinin kendisine kardeşi Burhan Aykurt'un öldüğünü söylediğini, kardeşinin ormanlık alana gömülmüş olabileceğini söyledi. Şüpheli ve tutarsız açıklamalarda bulunan Mahmut Aykurt, Müge Anlı’nın ısrarı üzerine şu itirafta bulundu: Ben bunları kendi kafamda tasarladım, kafamdan böyle uydurdum.