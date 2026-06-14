Daha 17'de duygu fırtınası esecek... 'Abi, benim Demir'

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ARAS VE İZLEYİCİLER ŞOKTA

Daha ikinci haftasında günün en çok izlenen yapımı olma başarısını gösteren Daha 17, hız kesmiyor. Bodrum'da çekilen dizinin üçüncü bölüm fragmanı heyecanı doruğa çıkardı. Aras'ın (Çağan Efe Ak) "Dalga mı geçiyorsun benimle?" çıkışıyla başlayan tanıtım, Teoman'ın (Ata Yaşat) verdiği yanıtla hem izleyenleri hem de Aras'ı şoke etti.

TEOMAN OYUN PEŞİNDE Mİ?

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Teoman'ın "Abi, benim Demir. Bahçedeki ağacı hatırlıyor musun?" sözleri izleyicileri ikiye böldü. Bir kesim, "Teoman gerçeği söylüyor" diyerek onu savundu. Diğer taraf "Şımarık Teoman yine oyun peşinde. Aras'ın yumuşak karnını yakaladı, bunun tadını çıkarıyor" yorumunda bulundu.

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"BİZİ HİÇ KİMSE AYIRAMAZ"

Tanıtımın devamında Aras'ın "Demir, sen misin?" diyerek Teoman'a sarılması, ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı. "Ben seni gittiğim her yerde aradım. Bundan sonra birlikteyiz. Bizi hiç kimse ayıramaz" sözleri ve ikilinin sarılması izleyenleri ağlattı.

ŞEBNEM KÖPRÜLERİ ATTI!

Şebnem'in (Nesrin Cavadzade) "Bu meseleye kim yardım ettiyse hepsi hesap verecek" sözleri gerilimi tırmandırdı. Hemen ardından teknede birini suya ittiği an tansiyonu yükseltti. Sahne akıllara, kocası Hakan (Armağan Oğuz) ile ilişkisini öğrendiği Nuray'ı (Dilara Aksüyek) getirdi.

PATLAMA ENDİŞELENDİRDİ

Leyla'nın (Ceren Ayruk) "Eğer Aras buradan giderse Teoman da gider" sözleri kafaları karıştırdı. Şebnem'in "Sahip olduklarımızı kaybetmektense ölmeyi tercih ederim" çıkışı yaklaşan fırtınanın habercisi oldu. Fragmanın finalinde kadraja giren bıçak detayı ve teknedeki patlama sonrası izleyiciler üçüncü bölüm için geri sayıma geçti.

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PAZAR AKŞAMLARI SADECE KANAL D'DE

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de sadece Kanal D'de.