Abdurrahman Aysu kimdir, nasıl öldü? Abdurrahman Aysu cinayetinin detayları

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde marangozluk yapan bir şahıs yol kenarında ölü bulundu. Şahsın cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duran polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.



Edinilen bilgiye göre, 2 Nisan Cumartesi günü Çağlak mevkiinde vatandaşlar, yol kenarında bir ceset görünce durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından tanınmaz halde bulunan ceset, kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan inceleme sonucu cesedin marangozluk yapan evli ve 2 çocuk babası Abdurrahman Aysu'ya (54) ait olduğu belirlendi.

AİLESİ MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU

Abdurrahman Aysu'nun ailesi Müge Anlı ekibine başvurdu. Müge Anlı’nın aktardığına göre geçirdiği bir iş kazası sonucu parmaklarını kaybeden Abdurrahman Aysu’nun psikolojisi bozulmuştu. Marangoz olduğu için iş konusunda problemler yaşayan ve yanlış arkadaş çevrelerinin içine giren Aysu, zamanla tavırları değişerek sinirli ve saldırgan bir yapıya bürünmüştü.

OĞLU KONUŞTU

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Soner Aysu, babasının davranışlarını kontrol edemediklerini belirterek, “Ben de bir genç olduğum için o fotoğrafları görmek istemedim. Arkadaşlarım bile söylüyordu. En ufak kavgamızda bizi karakola şikayet ediyordu. Ben de korkuyordum” dedi.

Müge Anlı'nın ekibi eşi ve çocuklarının duyduğu utancın bir cinayete neden olup olmadığı üzerinde duruluyor. Ailenin yakınları Abdurrahman Aysu'nun oğullarından şüphe duyduklarını dile getiriyor.