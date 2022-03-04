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Abdullah Şahin kimdir, kaç yaşında? Abdullah Şahin, Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında

#Abdullah Şahin#Abdullah Şahin Kimdir#Şarkılar Bizi Söyler
Abdullah Şahin kimdir, kaç yaşında Abdullah Şahin, Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında

Abdullah Şahin, Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan programın konukları arasında yer alan Abdullah Şahin ve Nilgün Belgin’in esprili tavırları izleyenleri güldürdü. Peki, Abdullah Şahin kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler neler?

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Abdullah Şahin’in kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Şarkılar Bizi Söyler programına katılan Abdullah Şahin birçok tiyatro oyununda ve filmde rol almıştır. Şahin ilk evliliğini Nilgün Belgün ile yaptı. İki ismin Oylum isminde bir kızı bulunuyor.

ABDULLAH ŞAHİN KİMDİR?

1948 yılında dünyaya gelen Abdullah Şahin, Nokta Tiyatrosu'nun kurucusudur. Enver Demirkıran ile beraber Nokta ile Virgül adlı ikiliyi oluşturmuşlar ve televizyonda, gazinoda gösteriler yapmışlardır.

Ünlü isim Nilgün Belgün, ilk evliliğini 19 yaşındayken Abdullah Şahin ile yaptı, Oylum adında bir kızları bulunuyor. Birçok tiyatroda rol almıştır. Tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin, Seksenler dizisinde de oynamıştır.

Abdullah Şahin ikinci evliliğini Belgin Şahin ile yapmıştır. Şahin’in bu evliliğinden bir oğlu bulunuyor.

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Abdullah Şahin’in oynadığı filmler arasında Güldürme Beni, Mandıra Filozofu ve Deli Aşk da yer alıyor.

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