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Televizyon
Haber Giriş: 28.06.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Abdulkadir Dursun nasıl öldü?

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Abdulkadir Dursun nasıl öldü?

27 yaşındaki Abdulkadir Dursun, 6 Haziran'da İstanbul Sultanbeyli'deki Aydos Ormanına gitmiş ve bir daha geri dönememişti. Abdulkadir Dursun'ın öldüğü ortaya çıktı. Cansız bedenine ulaşılan Abdulkadir Dursun'un annesi gözyaşlarına boğuldu. Peki, Abdulkadir Dursun nasıl öldü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu olan Abdulkadir Dursun (27 yaş) Aydos Ormanlarında ölü bulundu. Ailesi tarafından teşhis edilen genç kardeşimizin cenazesinin Abdulkadir Dursun’a ait olduğu kesinlik kazandı. İlk incelemede intihar ettiği düşünülen Abdulkadir Dursun'un ardında "gerekli her yere başvurdum kimse yardımcı olmadı." notunu bıraktığı ortaya çıktı. 

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