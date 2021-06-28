Abdulkadir Dursun nasıl öldü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu olan Abdulkadir Dursun (27 yaş) Aydos Ormanlarında ölü bulundu. Ailesi tarafından teşhis edilen genç kardeşimizin cenazesinin Abdulkadir Dursun’a ait olduğu kesinlik kazandı. İlk incelemede intihar ettiği düşünülen Abdulkadir Dursun'un ardında "gerekli her yere başvurdum kimse yardımcı olmadı." notunu bıraktığı ortaya çıktı.





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