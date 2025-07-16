'Osmanlı Padişahı'nın elmas kolyesini takıyor' iddiası yayılmıştı... Dünyanın en gizemli kaynanası.. 'Babam hep annemin arkasından konuşur'

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İşte Beckham ailesi bunlardan biri.

Victoria ve David Beckham, daha aşklarının ilk döneminden beri bütün hayatlarını kamuoyu karşısında yaşıyorlar.

Küskünlüklerinden mutluluklarına hatta son dönemde oğulları Brooklyn ve gelinleri Nicola ile giriştikleri aile kavgalarına kadar haklarında konuşulmayan kalmadı.

Herkes Brooklyn'in anne ve babasına sırtını döndüğünü, karısı Nicola'nın ailesiyle yakınlaştığını merak etmese de öğrendi.

ÜNLÜ ÇİFTİN ZENGİN DÜNÜRLERİ DAHA SESSİZ

Bir de olayın karşı tarafında Beckham ailesinin "dünürleri" Nelson ve Claudia Peltz var.

Ki onlar Beckham çiftiyle karşılaştırıldığında kelimenin tam anlamıyla bir "kapalı kutu."

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83 yaşındaki milyarder Nelson Peltz'in ABD'nin en zenginlerinden biri olduğu biliniyor. Bilinen bir başka ayrıntı da kızı Nicola dahil bütün çocuklarını şımarttığı onların rahat yaşamasını sağlamak için elinden geleni yaptığı.

YAŞINI GÖSTERMEYEN KAYNANA HEP GERİ PLANDA KALIYOR

Nicola'nın ailesinde en çok merak edilen ve bilerek kendini en geri planda tutan kişi ise annesi Claudia Heffner Peltz..

Bir başka deyişle Brooklyn'in kaynanası.

Kızının Brooklyn ile evlendiği o gösterişli düğüne kadar Claudia'yı elbette yakın çevresi tanıyordu. Ama bütün dünyanın onu tanıması o düğün sayesinde oldu.

Claudia, güzelliği ve artık 60'lı yaşlarını sürmesine rağmen hala bozulmayan fiziğiyle konuşuldu o dönemde.

Hatta Nicola ile anne ile kız değil, abla ile kardeş gibi göründüklerini düşündü birçok kişi.

Peki ama aslında kim bu Claudia ve Nelson Peltz?

40 YILDAN FAZLADIR BİRLİKTELER... SEKİZ ÇOCUKLARI VAR

Aslına bakılırsa hayatlarını öyle çok da göz önünde yaşamıyorlar. Tercihleri bu yönde değil.

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Yine de kızları Nicola'nın verdiği ipuçlarına bakılırsa, dünyanın en ünlü dünürleri Nelson ile Claudia Peltz, 40 yıldan fazladır birlikteler.

Claudia, 1980'lerde modellik yaparken tanıştılar ve yine 80'lerin başlarında evlendiler. Evliliklerinden sekiz tane çocuk dünyaya getirdiler. Bunların en ünlüsünün de Nicola Peltz Beckham olduğunu söylemeye gerek yok.

Nicola, bir röportajında "Benim annemle babam 40 yıldan fazladır birlikte. Her zaman birbirleriyle eğlenirler... Babam öyle tatlı ki... Annem ne zaman yanımızdan ayrılsa babam arkasından "O çok güzel" der... " diye anlatmıştı aralarındaki ilişkiyi.

Nicola'nın anlattığına göre annesi ve babası hala birbirlerine yeni aşık olmuş genç çiftler gibi davranıyor. Bu konuda "İkisi de hala birbirlerine aşık. Onların bu şekilde büyüyüp yaşlandığını görmek çok güzel" diye konuştu Nicola.

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OKULU BIRAKIP İŞ HAYATINA ATILDI

Nicola'nın babasının bu milyarları nasıl yaptığına gelirsek... Aslında Nelson Peltz, üniversite eğitimi görüyordu. Ama sonra yarıda bıraktı ve iş hayatına adım attı.

Kendi ailesine ait olan yiyecek dağıtımcılığı işini geliştirdi. Sonra da 2005 yılında kendine bir girişimcilik firmasının kurucu ortakları arasında ye aldı.

Claudia Heffner Peltz, 1980'li yıllarda bir model olarak adını duyurdu. Zaten gençlik yıllarında da Nelson Peltz ile evlendi.

Cladia artık 60'lı yaşlarında olmasına rağmen hala gençlik yıllarındaki fiziksel görünümünü koruyor. Sanata meraklı olduğu söylenen Claudia her ne kadar düyanın önde gelen sosyetik ailelerinden birine mensup olsa da hayatını kızı Nicola'nın tam tersine fazla göz önünde yaşamak istemiyor.

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GERDANLIĞI ÇOK KONUŞULMUŞTU: Aslına bakılırsa Nicola'nın annesi Claudia, kızıyla Brooklyn'in evlendiği sıralarda bir sosyal medya paylaşımında görünen gerdanlığıyla çok konuşulmuştu. Bunun nedeni de bu gösterişli gerdanlığın bir zamanlar Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in Koleksiyonuna ait olduğu iddiasıydı. Bu iddialara göre söz konusu elmas gerdanlık, Doğunun Yıldızı adını taşıyordu ve değeri milyon dolarlarla ifade ediliyordu.