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ABBA efsanesiyle buluştu

Güncelleme Tarihi:

#ABBA#Ferhat Göçer#Björn Ulvaeus
ABBA efsanesiyle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 11:18

MUSİKİ Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, 4 Haziran’da Paris’te düzenlenen CISAC (Uluslararası Besteciler ve Söz Yazarları Federasyonu) Genel Kurulu kapsamında, CISAC Başkanı ve efsanevi müzik grubu ABBA’nın kurucularından Björn Ulvaeus ile bir araya geldi.

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Göçer ile Ulvaeus’un görüşmesinde, müzikte yapay zekâ kullanımı ve telif hakları konuları ele alındı. İkili, hak sahiplerini güvence altına alan düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

ABBA efsanesiyle buluştu

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#ABBA#Ferhat Göçer#Björn Ulvaeus

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