ABBA efsanesiyle buluştu

Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 11:18
MUSİKİ Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, 4 Haziran’da Paris’te düzenlenen CISAC (Uluslararası Besteciler ve Söz Yazarları Federasyonu) Genel Kurulu kapsamında, CISAC Başkanı ve efsanevi müzik grubu ABBA’nın kurucularından Björn Ulvaeus ile bir araya geldi.
Göçer ile Ulvaeus’un görüşmesinde, müzikte yapay zekâ kullanımı ve telif hakları konuları ele alındı. İkili, hak sahiplerini güvence altına alan düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.