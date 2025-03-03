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97'nci Oscar Ödülleri dağıtılıyor... İşte kazananlar

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#Oscar Ödülleri#97'Nci Oscar Ödülleri#Akademi Ödülleri
97nci Oscar Ödülleri dağıtılıyor... İşte kazananlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 03:30

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından verilen Oscar ödülleri bu yıl 97'nci kez sahiplerini buluyor.

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Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende sinemanın kamera önünde ve arkasında emek veren yıldızlar bir araya geldi.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından verilen Oscar ödülleri bu yıl 97'nci kez sahiplerini buluyor.

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende sinemanın kamera önünde ve arkasında emek veren yıldızlar bir araya geldi.

Törenin ana sunuculuğunu Conan O'Brien üstlendi.

İşte bu yılın Oscar Ödülleri'ni kazananlar.... 

97nci Oscar Ödülleri dağıtılıyor... İşte kazananlar

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain) 

97nci Oscar Ödülleri dağıtılıyor... İşte kazananlar

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En iyi uzun metrajlı animasyon film: Flow (Gints Zilbalodis, Gregory Zalcman, Ron Dyens, Matiss Kaza)

97nci Oscar Ödülleri dağıtılıyor... İşte kazananlar

En iyi kısa animasyon: In the Shadow of the Cypress (Shirin Sohani ve Hossein Molayemi)

97nci Oscar Ödülleri dağıtılıyor... İşte kazananlar

En iyi kostüm tasarımı: Paul Tazewell (Wicked) 

 

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#Oscar Ödülleri#97'Nci Oscar Ödülleri#Akademi Ödülleri

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