97'nci Oscar Ödülleri dağıtılıyor... İşte kazananlar

Haberin Devamı

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende sinemanın kamera önünde ve arkasında emek veren yıldızlar bir araya geldi.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından verilen Oscar ödülleri bu yıl 97'nci kez sahiplerini buluyor.

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende sinemanın kamera önünde ve arkasında emek veren yıldızlar bir araya geldi.

Törenin ana sunuculuğunu Conan O'Brien üstlendi.

İşte bu yılın Oscar Ödülleri'ni kazananlar....

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)





Haberin Devamı

En iyi uzun metrajlı animasyon film: Flow (Gints Zilbalodis, Gregory Zalcman, Ron Dyens, Matiss Kaza)





En iyi kısa animasyon: In the Shadow of the Cypress (Shirin Sohani ve Hossein Molayemi)





En iyi kostüm tasarımı: Paul Tazewell (Wicked)