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90'lı yılların Ankara'sında bir annenin hayat mücadelesi... 'Annem Ankara'nın çekimleri başladı

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#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Mehmet Günsür
90lı yılların Ankarasında bir annenin hayat mücadelesi... Annem Ankaranın çekimleri başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 12:24

Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara’da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan Kanal D dizisi “Annem Ankara”nın çekimleri başladı. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı Annem Ankara’nın setinden ilk görüntüler geldi. BKM imzalı, senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alan projenin yönetmenliğini Faruk Teber yapıyor.

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ANNEM MÜCADELEYDİ

1990’lı yılların Ankara’sında kimseye evlat olamamış bir adam ile çocuklarına hakkınca bakabilmek için erken yaşta emekli olan karısının hikayesi Kanal D ekranlarına geliyor. “Benim annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” mottosuyla dikkat çeken dizide Bergüzar Korel, bir evin içinde yalnız ama tüm zorluklara göğüs geren bir kadını canlandırıyor.

HER ŞEY ÇOCUKLARI İÇİN

Yakın dönem Ankara’sını çarpıcı bir biçimde anlatan Annem Ankara’da Mehmet Günsür de “Hasan” karakteriyle Zuhal’in hayatında hiç bağışlanmayacak günahlar işleyen bir koca rolünde. Zuhal’in çocuklarını tüm kötülüklerden korumak ve onlara mutlu bir hayat sunmak için tek başına verdiği hüzünlü mücadele, yürekleri burkacak.

90lı yılların Ankarasında bir annenin hayat mücadelesi... Annem Ankaranın çekimleri başladı

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YAKINDA KANAL D’DE

Yeni sezonda Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak dizinin oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak ve Celile Toyon, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Yıldıray Şahinler,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Kerem Eren, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

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#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Mehmet Günsür

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