90'ların Ankara'sına hüzünlü bir yolculuk... BKM'den yaşanmış bir hayat hikayesi

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‘BENİM ANNEM ANKARA’YDI. DENİZİ, BOĞAZI YOKTU AMA DİRENİŞTİ, MÜCADELEYDİ!’

Kanal D, yakın dönemi çarpıcı bir biçimde yansıtan dizilerine bir yenisini ekliyor. BKM imzalı Annem Ankara’da Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolleri paylaşıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise Korel ve Günsür ile birlikte; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın ve Celile Toyon gibi isimler yer alıyor.

OKUMA PROVASINDA DUYGU DOLU ANLAR

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Ekip ilk kez geçtiğimiz günlerde okuma provası için bir araya geldi. Keyifli görüntülerin ortaya çıktığı provada replikler okunurken duygu dolu anlar yaşandı.

KİMSEYE EVLAT OLAMAMIŞ BİR ADAM

Üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı Zuhal’in hikayesiyle karşımıza gelecek olan Annem Ankara, seyircilere yakın dönemin duygularını yaşatacak. Dizi, 90’lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana getirecek.

YENİ SEZONDA KANAL D’DE

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Annem Ankara’nın senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alındı. Dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor. Yakın bir geçmişte, gerçek bir hikayeyi naif ve bir o kadar da çarpıcı şekilde işleyen ‘Annem Ankara”, yeni sezonda Kanal D’de.