90’lar Futbol Smart ile nostalji dolu bir yılbaşı

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90’LAR FUTBOL SMART YILBAŞI ÖZEL’İN İLK KONUKLARI AYKUT AYDIN VE İNCİ BAKRAÇ OLACAK

Programın ilk konukları D-Smart Spor Direktörü Aykut Aydın ve Sunucu İnci Bakraç ile güncel hayata dair konular, geçmiş ve günümüz futbolu konuşulacak. Ardından 90’lı yıllarda çıkan ve dillere pelesenk olan şarkıların söylendiği “Bu Şarkı Sana” etabıyla birlikte heyecan zirveye doğru ilerleyecek.

ESEN GÖK VE HAKAN CANTINAZ PROGRAMIN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE ŞARKILARLA COŞACAK

90’Lar Futbol Smart Yılbaşı Özel’de ikinci bölümün konukları Tay TV Genel Yayın Müdürü Hakan Cantınaz ve Tay TV sunucusu Esen Gök olacak. Konuklar şarkılar ve sorularla hem eğlenecek hem de değerli yorumlarıyla programa renk katacaklar.

ASTROLOG AYGÜL AYDIN VE FATİH USLU BİLGİLERİ VE YORUMLARI İLE PROGRAMIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE YER ALACAK

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90’Lar Futbol Smart Yılbaşı Özel’in üçüncü bölümünde Astrolog Aygül Aydın ve Radyo D Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu konuk olacak. Astrolog Aygül Aydın 2025’te burçları neler beklediğini ve futbolda ne gibi gelişmeler olacağını yorumlayacak. Konuklar değerli yorumları ve enerjileri ile programda eğlenceli dakikalar yaşatacaklar.

SANATÇI BEGÜM OBİZ VE FATİH USLU PROGRAMIN SON BÖLÜMÜNDE 2025’E DAKİKALAR KALA ŞARKILARLA EĞLENCEYİ ZİRVEYE TAŞIYACAKLAR

90’Lar Futbol Smart Yılbaşı Özel’in son bölümünde Sanatçı Begüm Obiz ve Radyo D Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu konuk olacak. Begüm Obiz sahneye çıkarak şarkıları ile izleyenleri müziğe doyuracak. Futbol ve magazinin bir arada olduğu bölümde Fatih Uslu ve Begüm Obiz yorumları ile programa neşe katacak ve eski yılbaşı görüntüleri ile nostalji rüzgarı esecek. 2025, konfetiler eşliğinde Begüm Obiz’in muhteşem performansı ile karşılanacak.