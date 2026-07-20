90’lar arada kalmış bir dönemdi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, “Geriye dönüp baktığında ‘keşke şunu farklı yapsaydım’ dediğin herhangi bir şey var mı?” sorusuna samimi bir yanıt verdi:

“Böyle düşünürsek, çok şey çıkarırım aslında ama hiç orada değilim ve orada olmamayı seçiyorum. Keşkeleri düşünmeyi seçmiyorum.”

Uslu, 90’lar hakkında ise “90’lar aslında bizim zamanımızda çok da ‘aman aman’ bir dönem değildi. Şu an daha iyi hissettiriyor bizi yoksa çok arada kalmış bir dönemdi” açıklamasını yaptı. Oyuncu, kırılma anlarının önce kendisini değiştirdiğini sonra da oyunculuğunu etkilediğini söyledi.