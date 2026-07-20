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90’lar arada kalmış bir dönemdi

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#Ece Uslu#Ece Uslu Kimdir#Ece Uslu Dizileri
90’lar arada kalmış bir dönemdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 15:18

Ece Uslu, SoberDigital için objektif karşısına geçti.

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Ünlü oyuncu, “Geriye dönüp baktığında ‘keşke şunu farklı yapsaydım’ dediğin herhangi bir şey var mı?” sorusuna samimi bir yanıt verdi:

“Böyle düşünürsek, çok şey çıkarırım aslında ama hiç orada değilim ve orada olmamayı seçiyorum. Keşkeleri düşünmeyi seçmiyorum.”

90’lar arada kalmış bir dönemdi

Uslu, 90’lar hakkında ise “90’lar aslında bizim zamanımızda çok da ‘aman aman’ bir dönem değildi. Şu an daha iyi hissettiriyor bizi yoksa çok arada kalmış bir dönemdi” açıklamasını yaptı. Oyuncu, kırılma anlarının önce kendisini değiştirdiğini sonra da oyunculuğunu etkilediğini söyledi.

 

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