'9 kilo verdim' demişti... Müge Anlı eridi!

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına röportaj veren Müge Anlı "Ev işleri çok nankör. Yemek yapıyorsun, bitiyor. Temizlik yapıyorsun ertesi gün kirleniyor. Sürekli bir döngü var. Programda bu kadar yorulmuyoruz. Suyu da israf etmemeye çalışıyorum. Yaz geliyor, susuz kalmak istemiyorum. Ev işleri yapıyorum, ekmek de yaptım. 9 kilo verdim. İzleyicilerim görse, inanamayacaklar." demişti.

Yaklaşık 2,5 ay sonra ilk canlı yayınına çıkan Müge Anlı'nın değişimi dikkat çekti.

KAVUŞANLARA ÖZEL SARILMA APARATI

Müge Anlı, yıllar sonra kavuşanlar için stüdyoya yeni bir sistem kurdurdu.

Korona virüse karşı önlem aldıklarını söyleyen Anlı 'Artık nasıl sarılacağız diye düşünmenize gerek yok" dedi.