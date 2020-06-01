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Haber Giriş: 01.06.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

'9 kilo verdim' demişti... Müge Anlı eridi!

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'9 kilo verdim' demişti... Müge Anlı eridi!
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Müge Anlı, mart ayında ara verdiği ekranlara bugün geri döndü.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına röportaj veren Müge Anlı "Ev işleri çok nankör. Yemek yapıyorsun, bitiyor. Temizlik yapıyorsun ertesi gün kirleniyor. Sürekli bir döngü var. Programda bu kadar yorulmuyoruz. Suyu da israf etmemeye çalışıyorum. Yaz geliyor, susuz kalmak istemiyorum. Ev işleri yapıyorum, ekmek de yaptım. 9 kilo verdim. İzleyicilerim görse, inanamayacaklar." demişti.

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Müge Anlıdan 2. Sayfaya özel röportaj
Müge Anlı'dan 2. Sayfa'ya özel röportaj

Yaklaşık 2,5 ay sonra ilk canlı yayınına çıkan Müge Anlı'nın değişimi dikkat çekti.

KAVUŞANLARA ÖZEL SARILMA APARATI

Müge Anlı, yıllar sonra kavuşanlar için stüdyoya yeni bir sistem kurdurdu.

Korona virüse karşı önlem aldıklarını söyleyen Anlı 'Artık nasıl sarılacağız diye düşünmenize gerek yok" dedi.

9 kilo verdim demişti... Müge Anlı eridi

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