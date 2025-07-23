9 aylık aşkın bedeli ağır oldu… 'Boğazımı sıktı, bana hastalık bulaştırdı' demişti... 10 milyonluk davadan vazgeçti

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İki eski aşık ilişkileri bittikten epey sonra gündeme bomba gibi düşen bir davayla yeniden koşulmaya başladı.

Ünlü şarkıcı FKA Twigs, eski erkek arkadaşı oyuncu Shia LaBeouf'a açtığı 10 milyon dolarlık cinsel saldırı davasını yıllar sonra geri çekti.

Ünlü şarkıcı FKA Twigs ve eski erkek arkadaşı, Hollywood'un tartışmalı ismi Shia LaBeouf arsında yıllardır devam eden saldırı ve cinsel şiddet davası rafa kalktı

9 AYLIK AŞKIN DAVASI 5 YIL SÜRDÜ

Gerçek adı Tahliah Barnett olan 37 yaşındaki Twigs, mahkemeden 39 yaşındaki LaBeouf'a karşı açılan tüm davaların geri çekilmesini talep etti.

Üstelik mahkeme dışında anlaşan ikilinin imzaladığı şartlar arasında FKA Twigs’in ileride aynı suçlamalarla bir kez daha suçlamada bulunamayacağı maddesi de var.

Ünlü aşıklar sadece 9 aylık bir ilişki yaşamışlardı, FKA Twigs bu ilişki bittikten uzun zaman sonra eski sevgilisine dava açtı

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Yani ikilinin arasında ne yaşandıysa artık bir daha mahkemeye çıkmayacaklar ve birbirlerinden bir talepleri de olamayacak.

2020’de başlayan davanın yeni duruşması eylül ayında görülecekti.

FİLM SETİNDE AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

Twigs ve LaBeouf, 2018'de Honey Boy filminin setinde tanıştıktan sonra birbirlerine aşık oldular. Bu aşk, sorunlu aktörün iki yıllık eşi Mia Goth'tan ayrılmasının hemen ardından başladı.

FKA Twigs ünlü oyuncudan şiddet gördüğünü, boğazının sıkıldığını ve sürekli duygusal olarak da tacize uğradığını söylüyordu

Twigs ve LaBeouf, dokuz aylık birlikteliğin ardından Mayıs 2019'da ayrılmıştı.

Ünlü şarkıcı aylar sonra, Aralık 2020'de eski sevgilisine karşı, jürili duruşma talep ederken cinsel saldırı, kasıtlı duygusal sıkıntı verme ve ağır ihmal iddialarıyla bomba etkisi yaratan bir dava açtı.

Ünlü şarkıcı 5 yıldır devam eden bu davadan vazgeçti ve 10 milyon dolarlık tazminat talebini de geri çekti... Tarafların mahkeme dışı bir anlaşmaya vardıkları açıklandı

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Bununla da kalmayıp mahkemede kazandığı tüm parayı, aile içi şiddet mağdurlarına yardım etmeyi amaçlayan hayır kurumlarına bağışlayacağına söz verdi.

"O TEHLİKELİ BİRİ, KADINLARA ZARAR VERİYOR"

FKA Twigs’in mahkemedeki ilk sözü "Shia LaBeouf kadınlara zarar veriyor. Onları kullanıyor. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak istismar ediyor. Tehlikeli biri” olmuştu.

FKA Twigs şiddet iddialarının dışında ünlü oyuncunu kendisine bilerek cinsel yolla bulaşan hastalık bulaştırdığını da söylemişti

Twigs, LaBeouf'un nasıl "çekici bir tavır" sergileyerek onu hemen yanına taşınmaya ikna ettiğini anlattı. Bunu "sürekli bir sözlü ve zihinsel istismar dalgası" izledi. Twigs, LaBeouf'un kendisini arkadaşlarından ve ailesinden uzaklaştırdığını ve giderek daha fazla şiddet uyguladığını iddia etti.

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Ünlü şarkıcı 2019’da Sevgililer Günü’nden hemen önce LaBeouf'un kafasını arabasına vurduğunu ve sonra da boğazını sıktığını söylemişti.

Shia LaBeouf FKA Twigs'den ayrıldıktan sonra kısa bir süre Margaret Qualley'le de birlikte olmuştu

"BANA BİLEREK HASTALIK BULAŞTIRDI"

Tüm bunlar yetmezmiş gibi FKA Twigs Shia LaBeouf’un kendisine bilerek ve isteyerek cinsel yolla bulaşan hastalık bulaştırdığını bile iddia etti.

Bu korkunç iddialar karşısında Shia LaBeouf sadece "Alkolizmim veya saldırganlığım için hiçbir mazeretim yok, sadece mantıklı açıklamalarım var. Yıllardır kendime ve çevremdeki herkese kötü davranıyorum. Bana en yakın insanları incittiğim bir geçmişim var. Bu geçmişten utanıyorum ve incittiğim kişilerden özür dilerim. Gerçekten söyleyebileceğim başka bir şey yok” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ünlü oyuncu zaten yıllardır tuhaf halleri ve sözleri yüzünden Hollywood'un en tartışmalı isimlerinden biri olarak tanınıyordu... Hakkındaki iddialara cevabı da sadece özür dilerim oldu...

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SADECE "ÖZÜR DİLERİM" DEDİ, KONUYU KAPATTI

Ünlü oyuncu "Travma sonrası stres bozukluğum ve alkolizmimden kurtulmadım, ancak iyileşmek için yapmam gerekeni yapmaya kararlıyım ve bu süreçte incitmiş olabileceğim insanlardan sonsuza dek özür dileyeceğim” diyerek konuyu kendince kapatmıştı.

FKA Twigs tüm bu yaşananlar için açtığı davada Shia LaBeouf’dan "kaybedilen ücretler, kaybedilen mesleki fırsatlar ve duygusal sıkıntılar" da dahil olmak üzere 10 milyon dolar tazminat talep ediyordu.

Yaşanan onca şeyin ardından Shia LaBeouf ve Mia Goth kızlarını büyütmeye devam ediyorlar ancak epeydir bir arada görülmeyen çiftin yeniden ayrılmış olabileceği de konuşuluyor

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Twigs'ten ayrıldıktan sonra LaBeouf ve 31 yaşındaki Goth, Mart 2020'de barıştı. Çift, 2022 baharında şu anda 3 yaşında olan Isabel adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.