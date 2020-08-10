9 Ağustos MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu? MasterChef yarışmacıları belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye final turu heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. MasterChef'in son bölümünde, Elbasan Tava yemeğini en iyi yapan 3 isim finale kaldı. Sonraki turda ise şefler yarışmacılardan süt ile şekerin ana malzemesi olan bir yemek yapmasını istedi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in ortak kararıyla 7. ve 8. yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 9 Ağustos Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde . Esra Tokelli ve Furkan Yalçın ana kadroya giren isimler oldu.

Emel Günoğlu, Furkan Yalçın, Rezzan Atan, Sefa Okyay Kılıç, Esra Tokelli, Selin Aydın, Berker Başmanav, Didem Devay'ın mücadele verdiği ilk turda, şefler yarışmacılardan Elbasan Tava yapmalarını istedi. Yarışmacılar mutfakta en iyi tabağı yapmak için mücadele verirken, ilk turun kazananı Esra Tokelli oldu. MasterChef Esra böylece ana kadroya giren 7. yarışmacı oldu.

Bir sonraki turda ise şefler yarışmacılardan süt ile şekerin ana malzemesi olan yaratıcı bir yemek yapmasını istedi. verilen sürenin sonunda, şefler tatlıların tadına bakarak kazananı belirledi.

Bu turda da Furkan Yalçın turun kazananı oldu. MasterChef 20. son bölümde Esra ve Furkan böylece 16 isim arasında giren isimler oldu.

MASTERCHEF'TEN KİMLER ELENDİ?

MasterChef'te 2 yarışmacının kadroya garantilemesiyle, 6 yarışmacı zorlu geçen gecenin sonunda elendi. Bu isimler, Berker Başmanav ,Rezzan Atan, Selin Aydın,Emel Günoğlu, Didem Devay oldu.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de 3 Ağustos'tan beri devam eden final turu elemelerinde toplam 8 yarışmacı MasterChef ana kadrosuna ismini yazdırdı.

Her akşam bir ismin kadroya girdiği yarışta, şu isimler MasterChef yarışmacısı olmaya hak kazandı;

Özgül, Berker, Sedat, Seda, Duygu, Ayyüce, Esra, Furkan.