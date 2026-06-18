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Â Daha geÃ§en nisan ayÄ±nda 86 yaÅŸÄ±na giren Pacino, beyazperdede birÃ§ok unutulmaz karaktere hayat verdi...



YÄ±llarÄ±nÄ± harcadÄ±ÄŸÄ±, saÃ§larÄ±nÄ± aÄŸarttÄ±ÄŸÄ± mesleÄŸinde Oscar da dahil nice Ã¶dÃ¼l kazandÄ±.

86 YAÅžINDA Ã‡APKINLIK PEÅžÄ°NDE

GeÃ§ip giden ve aslÄ±nda bedeninde izler bÄ±rakan yaÅŸÄ±na raÄŸmen bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi daha var usta oyuncunun...

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GenÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan bu yana bÃ¼yÃ¼k aÅŸklar yaÅŸadÄ±. HiÃ§ evlenmese de bu iliÅŸkilerinden dÃ¶rt Ã§ocuk sahibi oldu.

Hala da durulup oturmadÄ±.

YaÅŸÄ±tlarÄ± Ã§oktan gÃ¶nÃ¼l iÅŸlerinden ellerini eteklerini Ã§ekse de Pacino, hala Ã§apkÄ±nlÄ±k peÅŸinde!

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TORUNU YAÅžINDA SEVGÄ°LÄ°SÄ°NDEN BÄ°R OÄžLU OLDUÂ

Pacino'nun bilinen son aÅŸk iliÅŸkisi de 32 yaÅŸÄ±ndaki Noor Alfallah ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± oldu. Hatta onunla iliÅŸkisi sayesinde 80 yaÅŸÄ±ndan sonra bir kez daha baba olma mutluÄŸunu yaÅŸadÄ±.

Al Pacino ile Noor Alfallah'Ä±n oÄŸlu Roman, neredeyse Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±na geldi.

Bu arada Pacino ile Alfallah'Ä±n aÅŸk iliÅŸkisi de bitti.



Her ne kadar son dÃ¶nemde kendisine yeni ve genÃ§ sevgili aradÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortada dolaÅŸsa da Al Pacino, en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun annesi Noor ile yollarÄ±nÄ± tam olarak ayÄ±rmadÄ±.

Elbette arada bir Ã§ocuk olduÄŸu iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri normal.



Ama eski aÅŸÄ±klarÄ±n sÄ±k sÄ±k gece gezmesinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmeleri de kafalarda soru iÅŸaretleri yaratmÄ±yor deÄŸil.

Al Pacino, Noor Alfallah sayesinde 80 yaÅŸÄ±ndan sonra bir kez daha baba oldu.

Â ÃœNLÃœLERÄ°N OTELÄ°NDE BULUÅžTULAR:Â Noor Alfallah ile Al Pacino geÃ§tiÄŸimiz hafta da Ã¼nlÃ¼lerin uÄŸrak yeri olan Chateau Marmont Oteli'nden Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Otelin restoranÄ±nda birlikte akÅŸam yemeÄŸi yiyen iki eski sevgili, sonra da evlerinin yolunu tuttu.Â O gece de aralarÄ±nda adet olduÄŸu Ã¼zere otomobili Noor Alfallah kullandÄ±. KalabalÄ±k bir basÄ±n mensubu grubunun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸi Al Pacino ile Noor Alfallah, yÃ¶neltilen sorularÄ± cevapsÄ±z bÄ±rakarak yollarÄ±na devam etti.

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Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° HEP Ä°LGÄ° ODAÄžI OLDU

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Al Pacino ile neredeyse torunu yaÅŸÄ±ndaki Noor Alfallah'Ä±n iliÅŸkisi baÅŸÄ±ndan beri hep ilgi odaÄŸÄ± oldu.

Bunun en Ã¶nemli nedeni de aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±ydÄ±. Sonra bir de oÄŸullarÄ± dÃ¼nyaya gelince bu ilgi sarsÄ±lmaz bir ÅŸekilde arttÄ±.

DiÄŸer yandan Noor Alfallah'Ä±n adÄ± da geÃ§miÅŸten bu yana hep kendinden bÃ¼yÃ¼k Ã¼nlÃ¼ erkeklerle anÄ±ldÄ±. Mick Jagger, Bill Maher bunlardan bazÄ±larÄ±.

Ä°kisinin bir baÅŸka ortak noktasÄ± da var.

Ä°KÄ°SÄ° DE EVLÄ°LÄ°K KONUSUNDA AYNI KAFADA

GeÃ§miÅŸte Kathleen Quinlan, Jill Clayburgh, Penelope Ann Miller, Tuesday Weld, Beverly D'Angelo gibi Ã¼nlÃ¼ kadÄ±nlarla aÅŸk yaÅŸayan Al Pacino, hiÃ§bir zaman evlenmeye yanaÅŸmadÄ±.



Bu yÃ¼zden sevdiÄŸinden ayrÄ±lÄ±p aÅŸk acÄ±sÄ± Ã§ekmeyi bile gÃ¶ze aldÄ±.

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"Evlilik acÄ±lar treni gibi... Ve ben o trene binmeyeceÄŸim" diyen Al PAcino belli ki tam da kendisi gibi birini hayatÄ±na aldÄ± Noor Alfallah ile birlikteyken.

Ã‡Ã¼nÃ¼k" Kendimden bÃ¼yÃ¼k erkeklerin bilgeliÄŸini ve tecrÃ¼besini seviyorum" diyen Alfallah da evliliÄŸe sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ saklamadÄ±. "Ben evlenecek kadÄ±n deÄŸilim" diyerek resmi aile kurumuna karÅŸÄ± olduÄŸunu da aÃ§Ä±kÃ§a ifade etti.

SonuÃ§ olarak Al Pacino ile Noor Alfallah, artÄ±k iki sevgili olmasalar da sadece Ã§ocuklarÄ± olduÄŸu iÃ§in deÄŸil kafaca anlaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in de sÄ±k sÄ±k birlikte vakit geÃ§irmekten zevk alÄ±yorlar.