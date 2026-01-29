86 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ oyuncunun son arzusu: Åžu dÃ¼nyadan gitmeden dolu dolu bir aÅŸk daha yaÅŸasam

Haberin DevamÄ±

Bu genel inanÄ±ÅŸa gÃ¶re belli bir olgunluÄŸa eriÅŸtiÄŸinde Ã¶mrÃ¼nÃ¼n geri kalanÄ±nÄ± huzur iÃ§inde geÃ§irmelidir insan.

Kalbinin fazla hÄ±zlÄ± Ã§arpmasÄ±na bile fÄ±rsat vermeden. Bir nevi sadece iÅŸinden deÄŸil hayattan da emekli olarak bir baÅŸka deyiÅŸle. Ama elbette herkes bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmek ve bÃ¶yle yaÅŸamak zorunda deÄŸil.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸÃ¶yle bir etrafa bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸÄ± ilerleyip 80'lere gelse bile Ã¶yle hayattan elini eteÄŸini Ã§ekmeye hiÃ§ de niyetli olmayan Ã§ok kiÅŸi olduÄŸunu da gÃ¶rÃ¼rÃ¼z.

BunlarÄ±n arzularÄ± arasÄ±nda yeni bir aÅŸk da olabilir Ã¼stelik.

HAYATININ SONBAHARINDA YENÄ° BÄ°R AÅžK ARIYOR

Ä°ÅŸte rol aldÄ±ÄŸÄ± Crocodile Dundee adlÄ± yapÄ±mla hafÄ±zalara kazÄ±nan Paul Hogan da bunlardan biri.

BugÃ¼ne kadar bir tanesiyle iki kez olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ kez evlenip boÅŸanan altÄ± Ã§ocuk babasÄ± Hogan artÄ±k 86 yaÅŸÄ±nda.

Onun da hem mesleÄŸinden hem de hayattan kendini emekli ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir elbette. Ama gerÃ§ek hiÃ§ Ã¶yle deÄŸil.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Hogan'Ä±n ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen Ã¶yle kenara Ã§ekilmek gibi bir niyeti yok. YakÄ±n Ã§evresinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã¶mrÃ¼nÃ¼n sonbaharÄ±nda yeni bir aÅŸka bile kalbinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§maya hazÄ±r.

Hatta bu onun son arzusu bile denilebilir.





BÄ°R KARISIYLA Ä°KÄ° KEZ EVLENÄ°P BOÅžANDI

YÄ±llardÄ±r gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kalbi olan Los Angeles'ta yaÅŸayan Paul Hogan, bu zamana kadar en Ã§ok konuÅŸulan evliliÄŸini, Crocodile Dundee'de birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Lind Kozlowski ile yaÅŸadÄ±.

Åžu anda 68 yaÅŸÄ±nda olan Kozlowski ile evliliÄŸinden Chance adlÄ± 27 yaÅŸÄ±nda bir erkek evladÄ± bulunuyor.

Hogan ile Kozlowski, 1990 ile 2014 arasÄ±nda evli kaldÄ±. Ondan boÅŸandÄ±ktan sonra da Paul Hogan bir daha hiÃ§ evlenmedi.

Ä°kilinin aÅŸkÄ± da evliliÄŸi de skandal olmuÅŸtu aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa. 1984 yÄ±lÄ±nda film setinde tanÄ±ÅŸÄ±p birbirlerine gÃ¶nÃ¼l verdiler.

Ama bu durum bir skandala neden oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Paul Hogan o sÄ±rada beÅŸ Ã§ocuÄŸunun annesi olan Noelene Edwards ile evliydi.

1958 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan bu evlilik ilk olarak 1981'de bitti. Hogan ile Edwards boÅŸandÄ±ktan bir yÄ±l sonra yeniden evlendiler.





SET AÅžKIYLA EVLENDÄ° AMA ONUNLA KURDUÄžU YUVA DA YIKILDI

Ä°ÅŸte bu ikinci evlilikleri sÄ±rasÄ±nda Hogan, rol arkadaÅŸÄ± Kozlowski'ye aÅŸÄ±k olunca yuvalarÄ± da geri dÃ¶nÃ¼ÅŸsÃ¼z ÅŸekilde yÄ±kÄ±ldÄ±.

Ama doÄŸrusu Hogan ile Linda Kozlowski'nin evliliÄŸi de Ã¶yle Ã§ok mutlu deÄŸildi. Zaten sonunda onlar da boÅŸandÄ±.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi Paul Hogan, hayatÄ±nÄ±n bu dÃ¶neminde yeni bir aÅŸka her zamankinden daha fazla hazÄ±r olduÄŸunu kimseden gizlemiyor.

Bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Paul Hogan, ÅŸakayla karÄ±ÅŸÄ±k Kris Jenner ile sevgili olmak istediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu. Ama elbette bÃ¶yle bir yakÄ±nlaÅŸma hiÃ§ gerÃ§ekleÅŸmedi.

Paul Hogan, Crocodile Dundee filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Linda Kozlowski ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlayÄ±nca bu skandal olmuÅŸtu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o sÄ±rada Hogan, Noelene Edwards ile evliydi.Â





Hogan, Noelene ile iki kez evlenip boÅŸandÄ±. Eski Ã§iftin toplam beÅŸ Ã§ocuÄŸu bulunuyor.





HAYATTAN KEYÄ°F ALMASINI BÄ°LSÄ°N YETER

Hogan aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bir sÃ¼redir yeni aÅŸk arayÄ±ÅŸÄ±nda. Hatta o dÃ¶nemde bu konuda bazÄ± Ã¶lÃ§Ã¼tleri de vardÄ±. Ã–yle gÃ¶steriÅŸli bir Hollywood aÅŸkÄ± istemediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu.

Ama yakÄ±nlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re artÄ±k bu konudaki fikri de deÄŸiÅŸmiÅŸ durumda.

Paul Hogan'Ä±n yakÄ±nlarÄ±, oyuncunun hayatta basit ÅŸeylerden keyif alan birini hayal ettiÄŸini belirtiyor. GÃ¼lÃ¼p eÄŸlenmekten, birbirine yoldaÅŸlÄ±k etmekten hoÅŸlanan birini arÄ±yor.





Paul Hogan, bir dÃ¶nem Kris Jenner ile sevgili olmak istediÄŸi konusunda ÅŸaka bile yapÄ±yordu.







Hogan'Ä±n eski karÄ±sÄ± Linda Kozlowski de artÄ±k kendisine iyi rol teklifleri gelmediÄŸi iÃ§in kendini emekli etti.

