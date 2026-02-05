84 yaşındaki annesi günlerdir kayıp… Ünlü sunucu gözyaşlarıyla video çekip onu kaçıranlara seslendi: Ne olur annemi geri getirin!

Haberin Devamı

ABD televizyonlarının en çok izlenen sabah programlarından Today’i sunan ünlü ekran yüzü 54 yaşındaki Savannah Guthrie'nin 84 yaşındaki annesi Nancy günlerdir kayıp.

Arizona'daki evinde tek başına yaşayan talihsiz kadın geçen cumartesi gününden beri bulunamadığı, polisin yaptığı araştırmalara göre kaçırıldığı ortaya çıktı.

POLİS GÜNLERDİR ÜNLÜ SUNUCUNUN KAYIP ANNESİNİ ARIYOR

Ünlü televizyoncu bu kez kendisi haber olurken kardeşleriyle birlikte annesini aramaya ve umutlu bir haber beklemeye devam ediyor.

Yıkılmış haldeki Savannah Guthrie ve kardeşleri son çare olarak yürek dağlayan bir video çekip yayınladılar ve “Onu eve getirin” başlığıyla paylaştıkları bu videoda annelerini kaçıran kişi ya da kişilere çaresizce seslendiler.

Yanında kardeşleri Annie ve Camron’la birlikte çektikleri videoda gözleri dolu dolu konuşan Savannah Guthrie hazırladığı bir açıklamayı okuyarak "Sevgili annemiz Nancy için ettiğiniz dualar için hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Onları hissediyoruz ve onun da onları hissettiğine inanmaya devam ediyoruz" dedi.

KARDEŞLERİYLE VİDEO ÇEKTİ, GÖZYAŞLARIYLA SESLENDİ: ANNE NE OLUR BİZE GERİ DÖN!

Kardeşlerin mesajı şöyle devam etti: "Annemiz nazik, sadık, vefalı, son derece sevgi dolu, iyilik ve ışık dolu bir kadındır. Komik, cesur ve zekidir. Onu çok seven, etrafına toplanan ve öpücüklerle saran torunları var. Eğlenceyi ve macerayı sever. Sadık bir arkadaştır. Nezaket ve bilgi doludur. Onunla konuşun, göreceksiniz."

Annie, kız kardeşinin sözlerine katılarak anneleri olmadan ailelerinin hayatından "ışığın eksildiğini" söyledi.

"Nancy bizim annemiz. Biz onun çocuklarıyız, o bizim yol göstericimiz. Hayatın tüm koşullarında neşeye sıkıca tutunuyor. Her gün neşeyi seçiyor. Büyük acı ve keder sınavlarından geçmiş olmasına rağmen," diye devam eden Savannah Guthrie gözyaşları içinde başını öne eğdi ve "Biz her zaman sadece insan olacağız. Sadece annemize ihtiyaç duyan normal insanlar. Anne, anne eğer bizi duyuyorsan, eve gelmeni istiyoruz. Seni özlüyoruz." diye seslendi.

"İLAÇLARINI ALMAZSA HAYATTA KALAMAZ"

Ünlü sunucu annesinin hayatta olduğuna dair kanıt göstermesi için onu kaçırdığı düşünülen suçlulara “Annemiz bizim kalbimiz ve evimiz. 84 yaşında. Sağlığı, kalbi çok hassas. Sürekli acı çekiyor. Hiçbir ilacı yok. Hayatta kalabilmesi, acı çekmemesi için ilaca ihtiyacı var. Biz de medyada fidye mektubuyla ilgili haberleri duyduk. Aile olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Konuşmaya hazırız. Ancak, seslerin ve görüntülerin kolayca manipüle edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Onun hayatta olduğundan ve sizin elinizde olduğundan şüphe duymadan emin olmamız gerekiyor. Sizden haber almak istiyoruz ve dinlemeye hazırız.” dedi.

Ekranların yıldız ismi daha sonra annesi Nancy'ye doğrudan bir mesaj göndererek “Anneciğim, eğer bunu duyuyorsan, güçlü bir kadınsın. Herkes seni arıyor, Anneciğim — her yerde. Biz dinlenmeyeceğiz. Çocukların da biz tekrar bir araya gelene kadar dinlenmeyecek. Her an seninle konuşuyoruz ve durmadan dua ediyoruz. Ve seni tekrar kollarımızda tutacağımız günü şimdiden sevinçle karşılıyoruz. Seni seviyoruz, anne” diyerek sözlerini bitirdi.

POLİS ŞÜPHELİ BİRİNİ TESPİT EDEMEDİ

Savannah Guthrie’nin annesi Nancy en son geçen cumartesi günü saat 21:30 civarında görüldü. Aile üyeleriyle akşam yemeği yedikten sonra çocukları onu evine bırakmıştı.

Nancy Guthrie'nin üç çocuğu, üç de torunu var

Kaçırılan talihsiz kadının evinin bir suç mahali olarak değerlendirildiği ve araştırmalar yapıldığı bildirilirken polis yetkilileri evin girişinde kan izleri bulduklarını söyledi.

Ancak yetkililer şu ana kadar herhangi bir şüpheli tespit edemediler.