82 yaşındaki efsane oyuncu 3 yaşındaki kızı için çocuk parklarını mesken tuttu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 13:30

Üç yıl önce gelen haber herkesi şaşkına çevirmiş, sinema dünyasının gelmiş geçmiş en büyük aktörlerinden biri kabul edilen usta oyuncu hayatının sonbaharında yeniden baba olmuştu…

82 yaşındaki Robert De Niro, üç yıl önce, yani 79 yaşındayken kızı Gia’yı kucağına almıştı.

Üç yaşına basan Gia usta aktörün yedinci çocuğu…

46 yaşındaki kızı arkadaşı Tiffany Chen’den doğan kızı hayatına yeniden neşe getiren Robert De Niro geçtiğimiz gün çocuk parkında görüntülendi.

De Niro ve Tiffany Chen küçük kızlarını parka götürmüşlerdi ve usta oyuncu onu salıncakta sallıyordu.

Tiffany Chen ise bu tatlı anları gülümseyerek izliyordu.

Robert De Niro ve Tiffany Chen yıllar önce usta oyuncunun başrolünde oynadığı Stajyer filminin setinde tanışmıştı. Bir dövüş sanatları ustası olan Tiffany Chen film için Robert De Niro ve diğer oyunculara sette ders veriyor ve çekimlerde de yardımcı oluyordu.

İkilinin bu tanışıklığı arkadaşlık olarak devam ederken 5 yıl önce, pandemi döneminde aşka dönüştü.

Hollywood’un efsane isminin üç farklı kadından altı çocuğu daha var.

Bunlar, eski eşi Diahnne Abbott'tan 57 yaşındaki Drena ve 48 yaşındaki Raphael; eski eşi Grace Hightower'dan ise 26 yaşındaki Elliot ve 13 yaşındaki Helen. De Niro’nun ayrıca eski kız arkadaşı Toukie Smith'ten 28 yaşında Aaron ve Julian adında ikizleri var.

Yıldız oyuncu babalık hayatı hakkında geçen yıl konuşmuş, üç yaşına basan kızı Gia için filmlerden vazgeçip televizyonda çizgi film izlemeye başladığını söylemişti: "Eskisi kadar film izleyemiyorum. Haberleri falan da izliyorum. Ama en çok küçük kızımla birlikte The Wiggles ve Ms Rachel'ı izliyorum."

2025'in başlarında verdiği röportajda De Niro, yedi çocuğuna iyi bir baba olmak için "elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını" açıkladı, ancak "ailenin karmaşık bir şey" olduğunu da kabul etti.

The Times'a verdiği demeçte, çocuklarının her birinden kendisini tarif etmeleri istenseydi, "hepsinin farklı bir cevabı olacağını" söyledi.

“Bir baba olarak elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Umarım mutlu olurlar." diyen usta oyuncu kızı Gia ile geçirdiği zaman hakkında da "Erken kalkarım. Küçük bir bebeğim var. Sabahlarımı ona biberonundan süt içirerek ve birlikte çocuk programları izleyerek geçiriyorum” demişti.

2025'in başlarında De Niro, Gia'nın kendisine çok fazla "neşe" getirdiğini söyledi ve "Çok sevimli bir bebek. Çok tatlı. Ona baktığımda her şey kayboluyor. Büyük çocuklarımın hepsi de ona bayılıyor" dedi.

