82. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu… İşte 2025 Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar

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Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944'ten beri dağıtılan ve hem sinema hem de televizyon dalında ödüllerin verildiği Altın Küre töreninde sunuculuğunu ünlü komedyen Nikki Glaser yaptı.

Törende birçok adaylığı bulunan Emilia Perez filmi çok sayıda ödül kazanırken Altın Küre heykeline erişen oyuncuların yaptığı konuşmalar da geceye damga vurdu.

The Substance filmindeki rolüyle Müzikal ya da Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Demi Moore, duygu dolu ödül konuşmasıyla salondaki izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

“45 yıldır bu işi yapıyorum. Bu ödül hayatımda kazandığım ilk oyunculuk ödülü” diyen Demi Moore Oscar yarışında da önde olduğunu sahip olduğu Altın Küreyle kanıtlamış oldu.

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İşte 82. Altın Küre Ödülleri’nde tüm kazananların listesi…

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (FİLM)

Zoe Saldana (Emilia Perez)





EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (FİLM)

Kieran Culkin (A Real Pain)

EN İYİ SENARYO

Peter Straughan (Conclave)

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

Trent Reznor, Atticus Ross (Challengers)

EN İYİ ANİMASYON

Flow

EN İYİ KADIN PERFORMANS (STAND-UP YA DA KOMEDİ)

Ali Wong – Single Lady

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

El Mal - Emilia Perez

SİNEMATİK VE GİŞE BAŞARISI

Wicked





EN İYİ KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

Colin Farrell (The Penguin)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jeremy Allen White (The Bear)

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EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jean Smart (Hacks)





EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DİZİ)

Jessica Gunning (Baby Reindeer)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DİZİ)

Tadanobu Asano (Shogun)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ - DRAM)

Hiroyuki Sanada (Shogun)





EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ - DRAM)

Anna Sawai (Shogun)

EN İYİ FİLM (DRAM)

The Brutalist

EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Emilia Perez

İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM

Emilia Perez (Fransa)





EN İYİ DİZİ (DRAM)

Shogun

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Hacks

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EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

Baby Reindeer

EN İYİ ERKEK OYUNCU (FİLM - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Sebastian Stan (A Different Man)





EN İYİ KADIN OYUNCU (FİLM - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Demi Moore (The Substance)

EN İYİ KADIN OYUNCU (FİLM - DRAM)

Fernanda Torres (I’m Still Here)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (FİLM - DRAM)

Adrien Brody (The Brutalist)





EN İYİ YÖNETMEN

Brady Corbet (The Brutalist)