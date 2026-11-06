HayatÄ±nÄ±n kadÄ±nÄ±ndan 44 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k ama sanki yaÅŸÄ±tÄ± gibi... GenÃ§ sevgiliyi bulmanÄ±n ve elde tutmanÄ±n kitabÄ±nÄ± yazdÄ±

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BazÄ±larÄ± daha 30'lu yaÅŸlarÄ±nda kendini "ihtiyar" gibi hissederken bazÄ±larÄ± da 80 yaÅŸÄ±na geldiÄŸi halde genÃ§lere meydan okur.
Biraz kendine bakma, biraz genetik, biraz da ÅŸans meselesi bu durum.
Bunu da laf olsun diye sÃ¶ylemedik elbette.
Bir kere, 83 yaÅŸÄ±ndaki Mick Jagger, kendisinden 44 yaÅŸ genÃ§ niÅŸanlÄ±sÄ±, balerin Melanie Hamrick ile mutlu bir birliktelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Elbette onun da ufak tefek saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± vardÄ±r ama bunlar, Ã¶yle kamuya duyurulacak tÃ¼rden deÄŸil belli ki.
Zaten bu durum dÄ±ÅŸarÄ±dan da belli oluyor.
600 MÄ°LYONLUK SERVETÄ°YLE Ä°YÄ° YAÅžIYOR
Mick Jagger, yÄ±llar yÄ±lÄ± mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na verdiÄŸi emeÄŸin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã§oktan aldÄ±.
"Ã‡ocuklarÄ±ma miras bÄ±rakmayacaÄŸÄ±m, fazla para onlara iyi gelmez" bile diyen Jagger'Ä±n 600 milyon dolar kadar bir serveti var.
Elbette iyi yaÅŸamak, saÄŸlÄ±klÄ± kalmak iÃ§in de bu servetinden yararlanÄ±yor.
Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÄ±radan insanlarÄ±n Ã§oÄŸu 83 yaÅŸÄ±na geldiklerinde eskisi gibi hareket edemediklerinden kilo alÄ±rlar ister istemez.
HÄ°Ã‡ DURMADAN EGZERSÄ°Z YAPIYOR
Ama Mick Jagger bunun da Ã¶nlemini Ã§oktan almÄ±ÅŸ. Tabii bu ki bu iÅŸin sÄ±rrÄ± sadece genÃ§ sevgilisi Melanie Hamrick sayesinde genÃ§ kalmak deÄŸil.
Jagger, hareketli yaÅŸamdan hiÃ§ vazgeÃ§miyor. HaftanÄ±n altÄ± gÃ¼nÃ¼ belli bir plan dahilinde egzersiz yapÄ±yor.
Ãœstelik bu tek tÃ¼r bir egzersiz de deÄŸil. Belirli gÃ¼nlerde spor salonunda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Belirli gÃ¼nlerde de programÄ±nÄ±, yÃ¼zme, bisiklete binme, dans gibi aktivitelerle Ã§eÅŸitlendiriyor.
Bir Ã¶zel eÄŸitmen eÅŸliÄŸinde pilates de yapÄ±yor Jagger.
Bu arada her sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda sanki 19 kilometre yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ ya da koÅŸmuÅŸ kadar enerji harcÄ±yor.
Elbette onun yaptÄ±ÄŸÄ± bu egzersizler onunla yaÅŸÄ±t olan herkese yarar saÄŸlayacak deÄŸil. Ama Jagger, hayatÄ±nÄ± bÃ¶yle geÃ§irdiÄŸi iÃ§in programÄ± onun iÃ§in tÃ¼ketici olmuyor. Bir de bunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne gÃ¼nde 8 saat uyumaya Ã¶zen gÃ¶steriyor emektar mÃ¼zisyen.Â
Durum bÃ¶yle olunca da kendisi de emekli bir balerin olan niÅŸanlÄ±sÄ± Melanie Hamrick ile aralarÄ±ndaki 44 yaÅŸ fark Ã§ok da gÃ¶ze batmÄ±yor doÄŸrusu.
Bu arada bir de not dÃ¼ÅŸelim Jagger ile ilgili. Bu zamana kadar sadece model Bianca Jagger ile evlenen Mick Jagger, aralarÄ±nda Jerry Hall, Marsha Hunt, Luciana Morad Gimenez'in de bulunduÄŸu iliÅŸkilerinden toplam sekiz Ã§ocuÄŸu var. BunlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 55 yaÅŸÄ±nda. Åžu anda niÅŸanlÄ± olduÄŸu Melanie Hamrick'ten doÄŸan en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu ise 9 yaÅŸÄ±nda.
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