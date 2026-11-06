HayatÄ±nÄ±n kadÄ±nÄ±ndan 44 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k ama sanki yaÅŸÄ±tÄ± gibi... GenÃ§ sevgiliyi bulmanÄ±n ve elde tutmanÄ±n kitabÄ±nÄ± yazdÄ±

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin DevamÄ±

BazÄ±larÄ± daha 30'lu yaÅŸlarÄ±nda kendini "ihtiyar" gibi hissederken bazÄ±larÄ± da 80 yaÅŸÄ±na geldiÄŸi halde genÃ§lere meydan okur.

Biraz kendine bakma, biraz genetik, biraz da ÅŸans meselesi bu durum.

Ä°ÅŸte Rolling Stones grubunun yerinde duramayan solisti Mick Jagger da yaÅŸÄ± ilerlese de genÃ§ kalmayÄ± baÅŸaranlardan biri.

Bunu da laf olsun diye sÃ¶ylemedik elbette.

Bir kere, 83 yaÅŸÄ±ndaki Mick Jagger, kendisinden 44 yaÅŸ genÃ§ niÅŸanlÄ±sÄ±, balerin Melanie Hamrick ile mutlu bir birliktelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Haberin DevamÄ±

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ne kilosunda ne de hareketliliÄŸinde genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan neredeyse hiÃ§bir farkÄ± yok. Hala sahnede ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyebiliyor, bunu yaparken de dans edebiliyor.

Elbette onun da ufak tefek saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± vardÄ±r ama bunlar, Ã¶yle kamuya duyurulacak tÃ¼rden deÄŸil belli ki.

Zaten bu durum dÄ±ÅŸarÄ±dan da belli oluyor.



600 MÄ°LYONLUK SERVETÄ°YLE Ä°YÄ° YAÅžIYOR

Mick Jagger, yÄ±llar yÄ±lÄ± mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na verdiÄŸi emeÄŸin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã§oktan aldÄ±.

"Ã‡ocuklarÄ±ma miras bÄ±rakmayacaÄŸÄ±m, fazla para onlara iyi gelmez" bile diyen Jagger'Ä±n 600 milyon dolar kadar bir serveti var.

Elbette iyi yaÅŸamak, saÄŸlÄ±klÄ± kalmak iÃ§in de bu servetinden yararlanÄ±yor.

Ama bÃ¼tÃ¼n bunlar bir yana Mick Jagger'Ä±n nasÄ±l olup da bu yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen kilosunu ve hareketliliÄŸini koruduÄŸu bÃ¼yÃ¼k merak konusu.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÄ±radan insanlarÄ±n Ã§oÄŸu 83 yaÅŸÄ±na geldiklerinde eskisi gibi hareket edemediklerinden kilo alÄ±rlar ister istemez.

Haberin DevamÄ±



HÄ°Ã‡ DURMADAN EGZERSÄ°Z YAPIYOR

Ama Mick Jagger bunun da Ã¶nlemini Ã§oktan almÄ±ÅŸ. Tabii bu ki bu iÅŸin sÄ±rrÄ± sadece genÃ§ sevgilisi Melanie Hamrick sayesinde genÃ§ kalmak deÄŸil.

Jagger, hareketli yaÅŸamdan hiÃ§ vazgeÃ§miyor. HaftanÄ±n altÄ± gÃ¼nÃ¼ belli bir plan dahilinde egzersiz yapÄ±yor.

Ãœstelik bu tek tÃ¼r bir egzersiz de deÄŸil. Belirli gÃ¼nlerde spor salonunda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Belirli gÃ¼nlerde de programÄ±nÄ±, yÃ¼zme, bisiklete binme, dans gibi aktivitelerle Ã§eÅŸitlendiriyor.

Haberin DevamÄ±

HaftanÄ±n bazÄ± gÃ¼nlerinde kardiyo Ã§alÄ±ÅŸan Jagger bazÄ± gÃ¼nlerde de sahnedeki performansÄ±na katkÄ±sÄ± olmasÄ± iÃ§in bale ya da dans rutini uyguluyor.

Bir Ã¶zel eÄŸitmen eÅŸliÄŸinde pilates de yapÄ±yor Jagger.

Bu arada her sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda sanki 19 kilometre yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ ya da koÅŸmuÅŸ kadar enerji harcÄ±yor.



Elbette onun yaptÄ±ÄŸÄ± bu egzersizler onunla yaÅŸÄ±t olan herkese yarar saÄŸlayacak deÄŸil. Ama Jagger, hayatÄ±nÄ± bÃ¶yle geÃ§irdiÄŸi iÃ§in programÄ± onun iÃ§in tÃ¼ketici olmuyor. Bir de bunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne gÃ¼nde 8 saat uyumaya Ã¶zen gÃ¶steriyor emektar mÃ¼zisyen.Â

Durum bÃ¶yle olunca da kendisi de emekli bir balerin olan niÅŸanlÄ±sÄ± Melanie Hamrick ile aralarÄ±ndaki 44 yaÅŸ fark Ã§ok da gÃ¶ze batmÄ±yor doÄŸrusu.

Bu arada bir de not dÃ¼ÅŸelim Jagger ile ilgili. Bu zamana kadar sadece model Bianca Jagger ile evlenen Mick Jagger, aralarÄ±nda Jerry Hall, Marsha Hunt, Luciana Morad Gimenez'in de bulunduÄŸu iliÅŸkilerinden toplam sekiz Ã§ocuÄŸu var. BunlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 55 yaÅŸÄ±nda. Åžu anda niÅŸanlÄ± olduÄŸu Melanie Hamrick'ten doÄŸan en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu ise 9 yaÅŸÄ±nda.

Â

Â