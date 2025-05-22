80 yaşındaki oyuncu dizisinin biteceğini duyunca gözyaşlarını tutamadı... Şimdi kanala dava açmaya hazırlanıyor

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Oyunculuk da bunlardan biri...

Yıllarını bu işe vermiş olsa da bir oyuncu, kimi zaman canlandırdığı karakteri, ekip arkadaşlarını, hikayeyi o kadar benimser ki o dünyadan çıkıp kendi gerçek dünyasına dönmek zor gelebilir. Hele o karaktere veda etmek!

YILLARIN OYUNCUSUNUN KALBİNDE AYRI BİR YERİ VAR

Tıpkı Tom Selleck'e olduğu gibi...

Aslına bakılırsa 80 yaşındaki Selleck, yıllarını bu mesleğe verdi... Onlarca karakter canlandırdı... Bir setten çıkıp diğerine gitti.

Ama belli ki 14 yıl rol aldığı Blue Bloods dizisinin onun kalbinde ayrı bir yeri var. Belki de artık emeklilik yaşına geldiğinin farkında olduğundan, artık önünde mesleğini sürdürecek çok uzun zamanı kalmadığını derinden hissettiğinden bu dizinin finali onu kelimenin tam anlamıyla yıktı.

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Tabii ki dizide canlandırdığı karaktere ve ekip arkadaşlarına sevgisini de unutmamak gerek.

FİNAL KARARINI DUYUNCA DUYGULARINA TESLİM OLMUŞ

İşte tam da bu yüzden İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlere göre Selleck, dizinin yayınlandığı CBS kanalından final kararını bildiren telefonu alınca gözyaşlarını tutamadı.

Zaten sonrasında dizinin bitmesinin kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu, işsiz kalırsa maddi açıdan zorlanacağını, emekli olup köşesine çekilmeye hazır hissetmediğini söyledi durdu her fırsatta.

Dizi, geçen yıl aralık ayında ekrana veda etti... Ama belli ki Tom Selleck'in acısı henüz dinmedi.

Üstelik, Blue Bloods'ta oğlu rolündeki Donnie Wahlberg'in canlandırdığı karakteri merkeze alan Boston Blues dizisinden de dışlandı.

İddialara göre bu durum, Tom Selleck'i daha da sinirlendirdi.

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Yine bu konudaki söylentilere bakılırsa emektar oyuncu, bu devam dizisinin de yayınlanacağı CBS kanalına "yaşlı olduğu için ayrımcılığa uğradığı" gerekçesiyle yasal işlem başlatmayı bile düşünüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak "Tom, kendisine yaş ayrımcılığı yapıldığı gerekçesiyle TV kanalına dava açmayı göz önünde tutuyor. Bu konuda çok öfkeli, çünkü dizi final yaptığında izlenme oranları çok yüksekti" diye konuştu.

Blue Bloods dizisi, Selleck'in canlandırdığı Komiser Frank Reagan ve ailesini odağa almıştı. Donnie Wahlberg'in oynadığı Danny ve Will Estes'in canlandırdığı Jamie de polisti. Kızı Erin rolündeki Bridget Moynahan da yardımcı bölge savcısıydı.

Emmy Ödülü'ne de aday gösterilen Blue Bloods, 14 yıl boyunca, 293 bölüm olarak ekrana geldi. Geçen yılın 13 Aralık günü de son bölümü yayınlandı.

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DİZİNİN HAYRANLARI KAMPANYALAR BAŞLATMIŞTI

Final kararı çıktığından itibaren de Selleck, dizinin bitirilmesinin haksızlık olduğunu, izlenme oranlarının çok iyi gittiğini savundu.

Hatta o dönemde Blue Bloods hayranları dizinin bitirilmemesi için imza kampanyaları bile düzenledi.

Fakat bu kanalın fikrini değiştirmedi.

Bunun üzerine yine dizinin hayranları, sosyal medyada Blue Bloods'ın devamı olan Boston Blues 'a Tom Selleck 'in de dahil edilmesi için kampanya başlattı.

Fakat iddialara göre eğer kendisine böyle bir teklif yapılmış olsaydı da Selleck bunu kabul etmezdi. Çünkü CBS kanalının yönetimine kızgınlığı bir türlü bitmek bilmiyor.

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Görünüşe göre ekran ömrü uzun olan ve bütün oyuncularının final bölümü çekiminden sonra ağladığı Blue Bloods dizisi daha uzun süre gündemde kalmaya devam edecek.