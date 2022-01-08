8 Ocak 2022 Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Show TV yayın akışı! Bugün tv'de hangi diziler, neler var?

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Hafta sonu sevdiği dizilerin ve programların yeni bölümlerinin olup olmayacağını merak eden izleyiciler, bugün tv'de hangi diziler, ne var merak ediyorlar. Yeni yıl haftası olmasının yanında, bazı dizi setlerinde oyuncuların covid-19 teslerinin pozitif çıkması, çekimlerin ertelenmesine neden oldu. Peki tv'de bugün hangi diziler, ne var? İşte tüm kanalların tv yayın akışı hakkında bilgiler...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:00 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 John Carter: İki Dünya Arasında (Yabancı Sinema)

16:30 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)

00:45 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı (Yabancı Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:15 Bir Demet Tiyatro

14:00 Annemizi Saklarken

16:45 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Yukarıdaki Tehlike (Yabancı Sinema)

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

00:15 Yukarıdaki Tehlike 3 (Yabancı Sinema)

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)

16:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Karate Kid (Yabancı Sinema)

12:40 Kalp Yarası

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)

21:55 Kingsman: Altın Çember (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Kanunsuz Topraklar

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen?

22:30 Elkızı

01:45 Yasak Elma

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)

10:45 Seviyorum Ama Arkadaşça (Yerli Sinema)

13:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Kırmızı Oda (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00 Dinozor Adası (Yabancı Sinema)

10:00 Tozkoparan İskender

11:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 3’Te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı (Yeni bölüm)

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı