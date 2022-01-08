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8 Ocak 2022 Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Show TV yayın akışı! Bugün tv'de hangi diziler, neler var?

#8 Ocak 2022 Tv Yayın Akışı#Bugün Tv'de Hangi Diziler Var#Bugün Tv'de Ne Var
8 Ocak 2022 Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Show TV yayın akışı Bugün tvde hangi diziler, neler var

Yeni yıl haftası olması nedeniyle pek çok kanalda dizilerin ve programların yeni bölümleri hafta boyunca yayınlanmadı. Bu nedenle izleyiciler tv yayın akışı sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, bugün tv'de hangi diziler, ne var? İşte, 8 Ocak 2022 Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Show TV yayın akışı listesi...

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Hafta sonu sevdiği dizilerin ve programların yeni bölümlerinin olup olmayacağını merak eden izleyiciler, bugün tv'de hangi diziler, ne var merak ediyorlar. Yeni yıl haftası olmasının yanında, bazı dizi setlerinde oyuncuların covid-19 teslerinin pozitif çıkması, çekimlerin ertelenmesine neden oldu. Peki tv'de bugün hangi diziler, ne var? İşte tüm kanalların tv yayın akışı hakkında bilgiler...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
08:00 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 John Carter: İki Dünya Arasında (Yabancı Sinema)
16:30 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)
00:45 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı (Yabancı Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 Pulsar
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:15 Bir Demet Tiyatro
14:00 Annemizi Saklarken
16:45 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Yukarıdaki Tehlike (Yabancı Sinema)
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
00:15 Yukarıdaki Tehlike 3 (Yabancı Sinema)

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)
16:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Karate Kid (Yabancı Sinema)
12:40 Kalp Yarası
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
21:55 Kingsman: Altın Çember (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Kanunsuz Topraklar
16:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen?
22:30 Elkızı
01:45 Yasak Elma

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)
10:45 Seviyorum Ama Arkadaşça (Yerli Sinema)
13:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Kırmızı Oda (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00 Dinozor Adası (Yabancı Sinema)
10:00 Tozkoparan İskender
11:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:30 3’Te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Yeni bölüm)
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

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