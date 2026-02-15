75 yaşına bastı ama hala genç kız gibi… Ünlü oyuncu bir günde neler yediğini anlattı

Haberin Devamı

Bugün 75’inci yaş gününü kutlayan efsane isim genç kızlara taş çıkartan güzelliğini ve gençliğini elbette ailesinden getirdiği genlere borçlu ve bu konuda oldukça şanslı olduğunu söylemek yanlış olmaz…

Ancak yine de hâlâ göz önünde ve çalışan bir Hollywood yıldızı olarak kendine bakmaya, sağlıklı beslenmeye ve herkesi kıskandıran görüntüsünü korumaya devam ediyor.

Bahsettiğimiz yıldız isim İngiltere’den Hollywood’a transfer olan ve 50 yıllık kariyeriyle göz kamaştırmaya devam eden ünlü oyuncu Jane Seymour.

75. DOĞUM GÜNÜNÜ BUGÜN KUTLUYOR, YAŞINA KİMSE İNANMIYOR

75 yaşına basmasına rağmen gerek görüntüsü gerekse çalışma azmi ve enerjisiyle herkesi kıskandıran yıldız isim bu yaşta sahip olduğu görüntüyü nasıl koruduğunu, sağlıklı yaşam ve gençlik sırlarını paylaştı.

163 cm boyundaki ünlü oyuncu gençlik yıllarından beri aynı beden kıyafetler giyiyor ve bunun için de son dönemde popüler olan zayıfla ilaçlarından kullanmak yerine Akdeniz diyetini uygulayarak yaşıyor.

Büyük bir bahçesi olan ve yediği sebze meyveleri de kendi yetiştiren Jane Seymour “Akdeniz tarzı beslenmeyi seviyorum, çok işe yarıyor ve lezzetli, domates, zeytin ve balık gibi birçok lezzetli yiyecek içeriyor” diyor.

Sadece seçtiği besinler değil beslenme şekliyle de kendini ve kilosunu koruyan efsane aktris günde tek bir büyük öğün tüketiyor: “Güne kahve ve protein için haşlanmış yumurta ile başlıyorum ve ancak öğle yemeği vaktinde tam bir öğün yiyorum çünkü o zaman gerçekten yemeğin tadını çıkarabiliyorum” diyor ve balık ve sebzeyi çok sevdiğini, bahçesindeki yeşillikleri bolca tükettiğini söylüyor.

GÜNDE TEK ÖĞÜN...

Tek öğününü öğlen tüketen Jane Seymour günün ilerleyen saatlerinde fıstık gibi kuruyemişler, salatalık ve kereviz gibi soğuk sebzeler ve humus gibi atıştırmalıklar yemeyi seviyor.

“Sağlıklı olmak iyi hissettiriyor, beni ayakta tutuyor, bana enerji veriyor” diyen yıldız isim diyetinde kaçamak yapıp yapmadığı sorusuna da “Ben asla diyet yapmıyorum. Sağlıklı seçenekleri tercih edip bunlara bağlı kalıyorum” diyor.

Jane Seymour’a göre sürekli diyet yapmak da doğru değil çünkü bunu yapınca insan kendini baskı altında hissediyor, diyet kurallarını çiğnemek için yanıp tutuşuyor ve bu da düzenin toptan bozulmasına yol açıyor.

"DİYET YAPAN YOLDAN ÇIKAR"

Güne mutlaka esneme yaparak başladığını söyleyen Jane Seymour ağır egzersizler yerine hafif ağırlıklar kaldırarak ve pilates yaparak form tuttuğunu söylüyor.

Ünlü oyuncunun cilt bakım rutini de aynı derecede titiz ancak abartıdan uzak. Düzenli olarak peeling yapan ve cildini hep nemli tutmaya özen gösteren Jane Seymour cilt yaşlanmasının önüne geçmek için çok düzenli şekilde güneş koruyucu kullanmayı da mutlaka öneriyor.

İşe gitmeden önce Seymour, vitaminlerini ve kolajen tozunu alarak, setteki yemeklerin ne olursa olsun güçlenmesini sağlıyor. Ve elbette Jane Seymour’ın en büyük gençlik sırrı da yaşını düşünüp kenara çekilmeden çalışmak…

ÇALIŞMADAN DURAMIYOR

Yıldız isim her zamankinden daha çok çalıştığını ve aynı tempoda devam etmeyi planladığını söylüyor: "Şu anda sahip olduğum kadar çok işim hiç olmamıştı. İngiltere'de ve Amerika'da Acorn ve ABC'de yayınlanan Harry Wild'ın beşinci sezonunu yeni bitirdim. Hallmark için altı saatlik bir Noel filmi de yaptım ve bu yıl için iki uzun metrajlı filmim var ve eğer Harry Wild'ı geri getirirlerse, o zaman Harry de olur. Yani çok meşgulüm."

Tüm bu yoğun temponun arasında ve yaptığı 4 evliliğin mutsuzlukla bitmiş olmasına rağmen aşktan da vazgeçmeyen Jane Seymour gençlik reçetesine son birkaç yıldır tanınmış bir doktor ve aynı zamanda da müzisyen olan Dr. John Zambetti ile aşkını da ekliyor…