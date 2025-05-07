70’ten fazla sanatçıdan mektup... İsrail Eurovision'dan atılsın!

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Sanatçıların mektubunu İngiltere merkezli Filistin için Sanatçılar Grubu açıkladı. İmzacılar yarışmanın parçası olan İsrailli kamu yayın kuruluşu KAN’ın ‘Gazze’deki soykırımın işbirlikçisi olduğu’ gerekçesiyle üyelikten çıkarılmasını talep etti.

“Müziğin birleştirici gücüne inanıyoruz” denilen mektupta, müziğin insanlığa karşı işlenen suçları temizlemede kullanılmasından duyulan rahatsızlık ifade edildi.

Mektupta, “Geçen yıl İsrail’in Gazze’de canlı yayında soykırım yaparken EBU tarafından yarışmasına izin verilmesi karşısında şok olduk. Sonuçları felaket oldu” değerlendirmesi yer aldı.

EBU, İSRAİL’İN SUÇLARINI AKLIYOR

Sanatçıların kaleme aldığı mektupta, şu ifadelere yer verildi: “Sessizlik bir seçenek değildir. Bu nedenle EBU’nun İsrail’in soykırımdaki işbirliğine son vermek için birleşiyoruz. EBU, İsrail’in kendisini temsil etmesine müsaade ederek işlediği suçları aklıyor ve bunları normalleştiriyor. EBU, 2022’de Rusya’yı yarışmadan çıkararak yaptırım gücünün olduğunu gösterdi. İsrail’e karşı bu çifte standartlı tutumu kabul etmiyoruz.”

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HADİSE DE İMZALADI

İsrail’in Eurovision’dan atılmasını talep eden mektubu, 2009 yılındaki yarışmada Türkiye’yi temsil eden Hadise de imzaladı.