Dizi senaryosu gerçek oldu... 70 yaşından sonra aşka düştüler… ‘Gel biz seninle kaçıp evlenelim!’

Haberin Devamı

Daha önce hep filmlerde gördüğümüz Hollywood’un iki usta ismi birkaç yıl önce çok izlenen komedi dizisi Only Murders in the Building setinde bir araya gelmişti.

BEKLENMEYEN AŞK DİZİ SETİNDE BAŞLADI

75 yaşındaki Meryl Streep ve 26 Mart'ta 75 yaşına basacak olan Martin Short, yıllardır birbirlerini tanısalar da yakınlaşmaları böyle başladı.

Geçen yıldan beri sürekli birlikte yakalanan Meryl Streep ve Martin Short hep inkâr etseler de büyük bir aşk yaşamaya başladıkları ortaya çıkmıştı

Rolleri gereği hayatlarının sonbaharındayken birbirlerine aşık olan iki kişiyi canlandıran Meryl Streep ve Martin Short gerçekten de gönüllerine söz geçiremediler ve bu aşkı gerçek hayatta da yaşamaya başladılar.

Haberin Devamı

İNKÂR ETMİŞLERDİ… MEĞER EVLİLİK HAZIRLIĞI BAŞLAMIŞ!

Dizi devam ederken sürekli bir arada görüntülenen, gizlice akşam yemeklerine çıktıklarında fotoğrafları çekilen ve törenlerde poz verirken birbirlerine bakışları, birleşen elleri dikkatlerden kaçmayan ikili uzun süre bu aşkı inkar etti.

Şimdilerde ise artık ortada inkar edilecek bir durum kalmadığı gözüken bu aşk için evlilik söylentileri ortaya çıktı.

Anlaşılan ateş bacayı çoktan sarmış ve "70'lik aşıklar" evlenme planı yapmaya başlamış bile

Yaşadıkları bu fırtınalı aşkın ardından iki usta oyuncunun çoktan gizlice evlenme planı yapmaya başladıkları iddia edildi.

GİZLİ VE KÜÇÜK BİR TÖREN İÇİN PLAN YAPIYORLAR

Meryl Streep ve Martin Short’un Güney Kaliforniya'da küçük bir tören planladıkları ve çiftin şimdiden potansiyel düğün mekanlarını araştırdıkları söyleniyor.

Büyük bir tören istemeyen çiftin yine de düğünlerine Hollywood’dan yıldızlar yağacağı kesin gibi.

İki dev yıldızın yolu başrollerini Selena Gomez ve Steve Matin'le paylaştıkları dizinin setinde kesişti

Haberin Devamı

Streep ve Short'un önceki evliliklerinden toplamda yedi çocukları ve sekiz torunları var. Bu da konuk listelerinin toplamının en az 50 kişi olacağını gösteriyor.

DİZİDE DE EVLENMİŞLERDİ… ROL İCABI HER ŞEY BİR BİR GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

Sürpriz aşıkları yakından tanıyan bir kaynak düğünle ilgili “Meryl'ı tanıyan biri olarak bunu oldukça gösterişsiz tutmak isteyecektir, ancak iyi vakit geçirmekten hoşlanıyorlar, bu yüzden bir parti olması kaçınılmaz.” yorumunu yaptı.

Talihin bir cilvesi olarak Meryl Streep ve Martin Short'un dizide oynadıkları karakterleri Loretta ve Oliver da aşklarını bir süre saklamış sonra da dizinin 4. Sezon finalinde nikah masasına oturmuştu.

Meryl Streep ve Martin Short oynadıkları dizide de aşklarını bir süre gizledikten sonra en sonunda evlenmişlerdi, şimdi bu senaryo gerçeğe dönüşmüş durumda

Haberin Devamı

Ünlü aşıklar ilişkilerini saklamaya çalışsalar da bir yıldır birlikte oldukları ortaya çıktı.

BİRİ 30 BİRİ DE 40 YIL EVLİ KALMIŞTI

İkisi de bu aşkı yaşamayı hiç beklemezken bir anda evlenmeyi düşünecek noktaya gelen Streep ve Short’un aileleri de bu ilişkiye çoktan onay vermişler.

Meryl Streep 40 yıllık evliliğinin ardından kocası Don Gummer'dan ayrılmıştı.

İki yıldız da uzun süren evlilikleri boyunca ailelerine verdikleri önemle ve sadakatleriyle nam salmıştı

Martin Short ise 30 yıllık eşi Nancy Dolman'ın 2010 yılında 58 yaşında yumurtalık kanserinden vefat etmesinin ardından hayatına kimseyi sokmamıştı.