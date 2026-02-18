70 yaşında 8’inci kez baba olmuştu… Çocukları bakıcıya bırakıp 'kısa' bir aşk molası verdiler

Haberin Devamı

70 yaşına bastığı yıl 8’inci çocuğunu kucağına alan yıldız isim böylece ilk evliliklerinden doğan çocukları çoktan ona torun verecek yaşa gelmişken bir kez daha bebek bakmaya başladı.

Frasier dizisinin 70 yaşındaki yıldızı Kelsey Grammer ve 47 yaşındaki eşi Kayte Walsh, oğullarını kucaklarına aldıktan 4 ay sonra çıktıkları romantik akşam yemeği randevusunda görüldüler.

Sevgililer Günü’nü baş başa geçirme fırsatını kaçırmak istemeyen ünlü çift dört küçük çocuklarını bakıcılara bırakarak bu küçük kaçamakta aşklarını tazelediler.

İkili, Kaliforniya'nın Beverly Hills bölgesindeki ünlülerin uğrak yeri E. Baldi'de görüntülendi. Hem 70 yaşındaki Grammer hem de 47 yaşındaki Walsh, paparazziler tarafından fotoğraflanırken yüzlerinde kocaman gülümsemeler vardı.

Grammer ve Walsh, Ekim 2025'te dördüncü çocuklarını (bu aynı zamanda Kelsey Grammer'ın sekizinci çocuğu oldu) kucaklarına aldılar. Usta oyuncu yeniden baba olduğunu katıldığı bir yayında açıklamış ve oğullarına Christopher ismini verdiklerini söylemişti.

Verdiği bir başka röportajda da 70 yaşında yeniden çocuk sahibi olmanın harika bir duygu olduğunu söylemiş "Bu gece dört çocuğuma ve güzel eşime baktım ve bundan daha iyisi olamaz diye düşündüm" diye konuşmuştu.

Ünlü oyuncunun en büyük çocuğu, ilk eşi Doreen Alderman ile olan evliliğinden doğan 42 yaşındaki kızı Spencer. Eski çiftin 1990'daki boşanmasının ardından Grammer, o zamanki kız arkadaşı Barrie Buckner’dan da şu an 34 yaşında olan diğer kızı Greer'a sahip olmuştu.

Kelsey Grammer daha sonra kısa bir süre Leigh-Anne Csuhany ile evli kaldıktan sonra Camille Grammer ile evlendi ve bu evlilikten de 24 yaşında Mason adında bir kızı ve 21 yaşında Jude adında bir oğlu oldu.

Kelsey, Camille ile evliyken şimdiki eşi Walsh ile bir ilişki yaşamış ve boşanabilmek için yüklüce bir tazminat ödemişti.

Eski bir hostes olan şimdiki karısıyla 2011’de evlenen usta oyuncu bu evlilikten de toplamda dört çocuk sahibi oldu.

Çiftin bu evlilikten doğan 13 yaşında Faith adında bir kızı, 11 yaşında Gabriel adında bir oğlu ve 8 yaşında James adında bir oğlu daha bulunuyor. Çiftin en küçük oğulları Christopher da dört aylık.

Kelsey Grammer’ın bu çok çocuklu ve aşklarla dolu geçen hayatı mutlu gibi gözükse de aslında ünlü oyuncu geçmişinde çocuklarını ihmal ettiğini ve iyi bir baba olmadığını da itiraf etmişti.

Usta oyuncunun kızı Greer de Kasım 2025'te babasıyla olan ilişkisi hakkında konuşarak, 5 ila 16 yaşları arasında onu pek görmediğini belirtti.

“Hayatımdaki en büyük travmalardan biri babamı 16 yaşıma kadar tanımadığım düşüncesi. Babam ben 4 yaşındayken gitti ve sonra 16 yaşıma kadar onu tekrar görmedim” diyen Greer Grammer sonunda babasıyla barıştığını ancak onunla yaşadığı sorunları çözmek için bir terapiste gittiğini söyledi.

Kelsey Grammer da ebeveynlik konusunda pişmanlıkları olduğunu itiraf etti 2022'de, "boşanmış bir ailenin çocuğu" olan en büyük kızı Spencer'ı ve diğer yetişkin çocuklarını "hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi.

Grammer, People dergisine verdiği bir röportajda hayatının o dönemi hakkında, "Bizim için zordu," dedi. "Üzgünüm, ama aynı zamanda telafi etme şansımız olduğu için de minnettarım."