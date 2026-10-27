70 yaşında 8’inci çocuğunu kucağına almıştı… Büyük kızının doğum gününü unutmuş: Babalık rolünü böyle mi oynuyorsun?

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Camille Grammer, eski eşi Kelsey Grammer’ı kızlarının doğum gününü unuttuğu için sert bir dille eleştirdi.

Camille Grammer, eski eşi Kelsey Grammer’ı, kızları Mason’ın 25. yaş gününde onunla hiçbir şekilde iletişime geçmemekle suçladı.

Kendisi de “Real Housewives of Beverly Hills” programında yer alarak ünlenen 58 yaşındaki Camille Grammer, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Frasier” dizisinin yıldızı Kelsey Grammer’ın kızlarının 24 Ekim’deki doğum gününü unuttuğunu öne sürdü.

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Camille Grammer, ünlü oyuncunun kızları Mason’ı bebekken kucağında tuttuğu eski bir fotoğrafın altına şunları yazdı: “Bir kız çocuğu, babasının doğum gününü hatırlayıp hatırlamadığını asla merak etmek zorunda kalmamalı. Üç gün geçti, hâlâ ne bir telefon ne de bir mesaj var.”

Camille, paylaşımında eski eşinin yüzünün üzerine palyaço emojisi yerleştirdi.

Eski kocasına çok sert eleştirilerde bulunan Camille Grammer paylaşımına “Dünya çapında sevilen bir oyuncu olabilirsiniz; ancak babalık, kameralar kapandığında da orada olmayı gerektiren bir roldür” diye devam etti. “Eğer hayatınızda en önemli olması gereken insanları ihmal ediyorsanız; şöhretin, ödüllerin ve halkın hayranlığının hiçbir anlamı kalmaz.”

Kızı adına üzüntü duyduğunu belirten Camille, “25 yaş, bir dönüm noktasıdır. Bazen sessizlik sağır edici olabilir; yaşanan hayal kırıklığı ise her şeyi anlatır,” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Mason’ın çocukluğuna ait başka fotoğraflara da yer veren Camille, bunlardan birinde kızının plajda gülümsediği bir kareyi de paylaştı.

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Camille Grammer, kendi gönderisinin altına yaptığı yorumlarda Kelsey Grammer’ın şimdiki eşi Kayte Walsh’u da hedef aldı: “Bir üvey anne, baba ile kızı arasında sağlıklı ve sevgi dolu bir ilişki kurulmasını desteklemelidir. Ne yazık ki benim gözlemlediğim kadarıyla Mason için durum böyle olmadı. Aksine, babasının hayatından ve evinden giderek daha fazla dışlandığını hissetti.”

Camille Grammer sözlerine şöyle devam etti: “Yetişkinler arasındaki ilişkiler ne olursa olsun, bir kız çocuğu dışlanmayı değil; kabul edildiğini, saygı gördüğünü ve sevildiğini hissetmeyi hak eder. 25. yaş günü, bir baba ile çocuğu arasındaki mesafeyi hatırlatan bir an değil, sevginin kutlandığı bir gün olmalıdır.”

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Camille Grammer’ın Kelsey Grammer’la evliliğinden Mason dışında 22 yaşında Jude adında bir de oğlu var.

2018 yılında Mason, ünlü babasıyla olan ilişkisi hakkında nadir açıklamalarda bulunmuş ve anne babasının boşanma sürecinin hayatının “en zor dönemi” olduğunu ifade etmişti.

Genlux dergisine verdiği bir röportajda, “O dönemden sonra çok değiştim,” diyen Mason, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kaldığım için erkenden büyümek durumunda kaldım. Babam yanımızda değildi, bu yüzden onu pek göremiyordum; annem ise çok zor bir süreçten geçiyordu. Küçük kardeşimin annesi gibi oldum.”

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Ayrıca, “Annem ve babam hâlâ konuşmuyorlar. Hiçbir şekilde. Asla,” diye ekledi.

71 yaşındaki Kelsey’nin toplam sekiz çocuğu var. En büyük çocuğu, ilk eşi Doreen Alderman’dan olan 43 yaşındaki kızı Spencer; ardından eski sevgilisi Barrie Buckner’dan olan 34 yaşındaki kızı Greer geliyor.

Camille Grammer’dan boşandıktan sonra 47 yaşındaki Walsh ile evlenen Kelsey’nin bu evlilikten de dört çocuğu bulunuyor: 14 yaşındaki kızı Faith ile oğulları Gabriel (12), Auden (9) ve Christopher (1).

Camille ve Kelsey Grammer 1997’den 2011’e kadar evli kaldılar. Ünlü oyuncu üçüncü eşi Camille ile evliyken Walsh ile görüşmeye başladığını itiraf etmiş; 2012 yılında katıldığı “Jimmy Kimmel Live!” programında, İngiliz hostes Walsh ile Birleşik Krallık’a yaptığı bir uçuş sırasında tanıştığını anlatmıştı.

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Mayıs ayında konuk olduğu bir yayında konuşan Camille Grammer, eski kocası Kelsey Grammer ile 14 yıldır hiç konuşmadığını belirtti. İkilinin çocuklarını birlikte büyütmek yerine “paralel ebeveynlik” (birbirinden bağımsız ebeveynlik) yöntemini uyguladıklarını ifade etti.

Ünlü reality şov yıldızı, olaylı ayrılıklarının ardından Emmy ödüllü oyuncudan aldığı sert bir kısa mesajı da ifşa etmiş ve Kelsey Grammer’ın kendisine “Yaptığım şeyden dolayı hiçbir pişmanlık duymuyorum” yazan bir telefon mesajı gönderdiğini söylemişti.