7 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? İşte Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve haftanın puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 335. bölümü 7 Şubat Cuma günü FOX TV ekranlarında haftanın finali ile geldi. Rekabetin hız kesmeden devam ettiği yarışmada, final günü Yonca Hanım'ın misafirleri için hazırladığı iddialı yemek menüsü rakipleri tarafından oldukça eleştirildi. Yonca Hanım'ın hazırladığı cheescakenin misafirlerine sunacağı zaman yere düşmesi ise final bölümüne damga vurdu. Tadım bölümünün ardından ise Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu sorusu yanıt buldu. İşte, merakla beklenen 7 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kazananı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

3 Şubat Pazartesi günü bir haftalık yemek mücadelesine başlayan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları, haftanın son gününde yarışmacı Yonca Hanım'ın evine konuk oldu. Yonca Hanım haftanın son gününde en fazla puanı alıp birinci olmak için misafirlerinin karşısına oldukça iddialı bir menü ile çıktı.

Bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim 33 puanla Eda Hanım oldu. Filiz Hanım'ın gelini Eda Hanım Zuhal Topal'la Sofrada 7 Şubat birincisi seçilerek para ödülünün sahibi oldu.

YONCA HANIM'IN MENÜSÜNDE NELER VARDI?

Haftanın son günü yarışan Yonca Hanım menüsünde iddialı yemeklere yer verdi. En fazla puanı almak için mücadele eden Yonca Hanım haftanın finalinde, köfteli yoğurt çorbası, patatesli gül böreği, imam bayıldı, zeytinyağlı biber dolması, mercimek köftesi, şiş kebap, patatesli mercimekli erişte, gavurdağ salatası, frambuazlı cheescake menüsünü hazırladı.