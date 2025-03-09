7 senedir boşanmaya çalışıyorlardı... Mahkemeye gidip 'Biz vazgeçtik' dediler... Ne de olsa bunca yıllık aşkın hatırı var

Haberin Devamı

Yıllarca ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Grey's Anatomy’de rol alan Eric Dane ve modellikten oyunculuğa geçerek hem televizyon dizilerinde hem de filmlerde rol alan Rebecca Gayheart 2004’te evlendiler.

Rebecca Gayheart kocasıyla tanışma hikâyelerin anlattığı bir röportajında “Muhtemelen dünyadaki en az ilginç ve sıkıcı hikâyelerden biri. Basitçe şöyle oldu. Ona “Benimle çıkmak ister misin?” diye sordum ve o da bana “Evet, tabii” diye cevap verdi diyerek anlatmıştı.

Çift bu andan tam 10 ay sonra Las Vegas’a giderek evlendi.

Evlilikleri boyunca hem kariyerlerinde hem de ilişkilerinde iniş çıkışlar yaşayan 15 ve 13 yaşlarında iki kız çocuk sahibi olan çift 2018’de yollarını ayırmıştı.

Haberin Devamı

Mahkemeye başvuran Rebecca Gayheart “şiddetli geçimsizlik” nedeniyle boşanma davası açtı.

Rebecca Gayheart, o dönemde ayrıldığı eşi Eric Dane’den nafaka talep etmiş ve iki çocuğunun velayetini de istemişti.

Gözden Kaçmasın Kanser ondan bir tek saçlarını alabildi… Umudu ve cesareti hiç kırılmadı Haberi görüntüle

7 yıl önce yaşananların ardından herkesi şaşırtan bir gelişme oldu. Çift yıllardır süren davayı geri çekti ve boşanmaktan vazgeçti.

Basına yansıyan mahkeme belgelerine göre eski eşler Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nden boşanma dilekçesini şartsız koşulsuz reddetmesini talep etti.

Haberi ilk kez duyuran US Sun gazetesine göre, çiftin önümüzdeki hafta aile merkezli bir dava çözüm duruşmasına katılmaları emredildi.

İkiliye duruşmaya katılma ya da boşanma davası açma ya da davayı reddetme seçenekleri sunuldu.

Haberin Devamı

Eric Dane ve Rebecca Gayheart bu seçenekler arasından davanın düşürülmesini talep ettiler ve bu konudaki imzaları da hemen attılar.

Ayrıldıkları dönemde bile dostane bir ilişki kuran ve çocukları için birbirlerini kırmamaya özen gösteren çift Ocak 2023'te bir aile tatili sırasında el ele tutuşurken fotoğraflanmış, bu da barışma söylentilere yol açmıştı.