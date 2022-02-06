7. Koğuştaki Mucize neyi anlatıyor, yaşanmış bir olay mı? İşte 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları ve konusu

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2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen film olma özelliğini taşıyan 7. Koğuştaki Mucize ekranlara geliyor. Dram türünde oldukça etkileyici bir film olan 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları ve konusu kadar, uyarlama mı, yaşanmış bir olay mı soruları da merak konusu oldu. İşte, 7. Koğuştaki Mucize filmi hakkında bilgiler...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE UYARLAMA MI?

Güney Kore yapımı "Miracle in Cell No. 7" adlı yapımdan uyarlanarak hazırlanan filmin senaryosunu Kubilay Tat kaleme aldı. Süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu, yapımcılığını ise Lanistar Media ile Motion Content Group'un üstlendiği filmin çekimleri Muğla ve Beykoz Kundura'da özel olarak kurulan platoda gerçekleşti.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.

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7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Celile Toyon: Fatma Nene

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Ferit Kaya: Ali

Serhan Onat: Meydancı Selim

Emre Yetim: Ayna

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Doğukan Polat: Tevfik

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker

Botan Aslan

Esra Gezginci Kaymakamın Karısı