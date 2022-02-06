7. Koğuştaki Mucize neyi anlatıyor, yaşanmış bir olay mı? İşte 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları ve konusu

2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen film olma özelliğini taşıyan 7. Koğuştaki Mucize ekranlara geliyor. Dram türünde oldukça etkileyici bir film olan 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları ve konusu kadar, uyarlama mı, yaşanmış bir olay mı soruları da merak konusu oldu. İşte, 7. Koğuştaki Mucize filmi hakkında bilgiler...
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE UYARLAMA MI?
Güney Kore yapımı "Miracle in Cell No. 7" adlı yapımdan uyarlanarak hazırlanan filmin senaryosunu Kubilay Tat kaleme aldı. Süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu, yapımcılığını ise Lanistar Media ile Motion Content Group'un üstlendiği filmin çekimleri Muğla ve Beykoz Kundura'da özel olarak kurulan platoda gerçekleşti.
1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI
Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker
Botan Aslan
Esra Gezginci Kaymakamın Karısı