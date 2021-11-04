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7. Koğuştaki Mucize filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize televizyon ekranlarında!

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7. Koğuştaki Mucize filmi konusu nedir, oyuncuları kimler 7. Koğuştaki Mucize televizyon ekranlarında

2019 yılının en çok izlenen filmi olan 7. Koğuştaki Mucize televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Fox TV'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan 7. Koğuştaki Mucize konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. İşte, 5,3 milyon kişi tarafından izlenen 7. Koğuştaki Mucize filmi hakkında merak edilenler...

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Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı Türkiye'nin Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize bu akşam yeniden izleyyicisiyle buluşuyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi? İşte izlenme rekorları kıran 7. Koğuştaki Mucize filmi bilgileri...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

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"Çukur" adlı dizideki karakteriyle seyircilerin beğenisini kazanan Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu yapımın oyuncu kadrosunda; Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon yer alıyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NEREDE ÇEKİLDİ?

Güney Kore yapımı "Miracle in Cell No. 7" adlı yapımdan uyarlanarak hazırlanan filmin senaryosunu Kubilay Tat kaleme aldı. Süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu, yapımcılığını ise Lanistar Media ile Motion Content Group'un üstlendiği filmin çekimleri Muğla ve Beykoz Kundura'da özel olarak kurulan platoda gerçekleşti.

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