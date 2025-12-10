7.5 aylık hamile eşi yalnız bırakmadı! Mehmet Erdem'in baba acısı...

Haberin Devamı

“Hakim Bey”, “Acıyı Sevmek Olur Mu” ve “Bir Elmanın Yarısı” gibi şarkılarıyla tanınan Mehmet Erdem, acı haberi 'Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik' mesajıyla sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Bugün Sücaattin Erdem son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nde gerçekleştirildi. Sücaattin Erdem, dualarla toprağa verildi.

7.5 aylık hamile olan eşi Vildan Atasever, Erdem’i bu zor gününde yalnız bırakmadı. Kayınpederini son yolculuğuna uğurlayan Atasever’in zaman zaman duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

Haberin Devamı

Mehmet Erdem’i dostları ve yakın çevresi de acılı gününde yalnız bırakmadı.