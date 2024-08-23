65 yaşında ters takla

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Erkan Can, gezici bir kumpanya kurduklarını, memleketin gidilmeyen yerlerine, girilmeyen ücra köşelerine karavanla kumpanya götüreceklerini açıkladı.

65 yaşındaki oyuncu programda son gittikleri Assos turnesinde bota binip ters takla atlayarak denize daldığı anların görüntülerini de paylaştı.

Telefon ekranında 2016 yılında hayatını kaybeden yakın dostu Erdal Tosun’un fotoğrafı olan Erkan Can “Beni yalnız bıraktı. Ne yapalım; böyle devam ediyoruz mecbur” sözleriyle özlemini dile getirdi.