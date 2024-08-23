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65 yaşında ters takla

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#Erkan Can#Oyuncu#Ne Olursan Ol Rahat Ol
65 yaşında ters takla
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 08:22

USTA oyuncu Erkan Can, Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a yeni kurdukları Karavan Tiyatro ekibiyle katıldı.

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 Erkan Can, gezici bir kumpanya kurduklarını, memleketin gidilmeyen yerlerine, girilmeyen ücra köşelerine karavanla kumpanya götüreceklerini açıkladı.

65 yaşındaki oyuncu programda son gittikleri Assos turnesinde bota binip ters takla atlayarak denize daldığı anların görüntülerini de paylaştı.

Telefon ekranında 2016 yılında hayatını kaybeden yakın dostu Erdal Tosun’un fotoğrafı olan Erkan Can “Beni yalnız bıraktı. Ne yapalım; böyle devam ediyoruz mecbur” sözleriyle özlemini dile getirdi.

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#Erkan Can#Oyuncu#Ne Olursan Ol Rahat Ol

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