65 yaş üstü’nün hikayesi

Senaryosunu, Ali Alper Erze’nin yazdığı “Camdan Cama”, koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkması yasaklanan 65 yaş üstü Nurhan Hanım (Zerrin Sümer) ve Muzaffer Bey’in (Gökhan Mete) hikayesini anlatıyor. Yalnız yaşayan Nurhan Hanım ve Muzaffer Bey, internette birbirlerini bulmuş ve bir süre sonra buluşmaya karar vermişlerdir. Tam buluşacakları gün 65 yaş ve üstüne salgın nedeniyle dışarı çıkma yasağı gelir ve bütün planları altüst olur. Dizide, oyuncuların hepsi kendi evlerinde hem kendi çekimlerini yaptı hem de rollerini oynadılar.





