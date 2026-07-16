61 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ model sevdiÄŸine kavuÅŸtu: DÃ¼ÄŸÃ¼n alayÄ± dans ederek geldi

Haberin DevamÄ±

IÅŸÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyada bu yÄ±la damga vuran dÃ¼ÄŸÃ¼nlerin kahramanlarÄ± genÃ§ kuÅŸaktan oldu ÅŸimdiye kadar. Dua Lipa ve Callum Turner, ardÄ±ndan da Taylor Swift ile Travis Kelce gÃ¶steriÅŸli tÃ¶renlerle evlendi.

DiÄŸer yanda meraklÄ±larÄ±nÄ±n hevesle beklediÄŸi bir Ã¼nlÃ¼ dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ daha vardÄ±... Bu kez gelin de damat da belli bir yaÅŸÄ±n Ã¼zerinde.

OnlarÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ise ikinci bahar aÅŸkÄ± yaÅŸayanlara ilham verdi.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin En gÃ¼ncel haberlere ve son dakika geliÅŸmelerine Google Ã¼zerinden anÄ±nda ulaÅŸmak iÃ§in bizi favorilerinize ekleyin. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Ã¼nlÃ¼ model Paulina Porizkova ile TV yazarÄ±, yÃ¶netmen ve yapÄ±mcÄ± Jeff Greenstein, Ä°talya'da hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Bu arada Ã‡ekya doÄŸumlu gelin Porizkova'nÄ±n 61, damat Greenstein'in de 63 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

Haberin DevamÄ±

Porizkova'nÄ±n eski kocasÄ± Ric Ocasek ile evliliÄŸinden 32 yaÅŸÄ±nda Jonathan Raven ve 28 yaÅŸÄ±nda Oliver Orion adÄ±nda iki oÄŸlu olduÄŸunu da not dÃ¼ÅŸelim.

Sonra da dÃ¶nelim Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla kendi kuÅŸaÄŸÄ±ndan kadÄ±nlara yaÅŸlanmanÄ±n doÄŸal bir durum olduÄŸunu, bir dÃ¶nem top model olan kendisinin bile yaÅŸlanÄ±p fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n deÄŸiÅŸtiÄŸini ama yine de hayata sÄ±msÄ±kÄ± baÄŸlÄ± olmak gerektiÄŸini hatÄ±rlatan Paulina Porizkova ile Jeff Greenstein'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne. Ä°LÄ°ÅžKÄ° UYGULAMASINDA TANIÅžTILAR

Ã‡ift, 2023 yÄ±lÄ±nda bir iliÅŸki uygulamasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±. Ama belli ki yÄ±ldÄ±zlarÄ± birbirini tuttu ve aralarÄ±nda bir aÅŸk baÅŸladÄ±.

Porizkova ile Greenstein, geÃ§en yÄ±l niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. GeÃ§en hafta sonu da haftalar Ã¶ncesinden gidip hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±klarÄ± Ä°talya'da evlendiler.Â

Haberin DevamÄ±

Gelin Paulina dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde House of Gilles imzalÄ± buz mavisi- gri bir kÄ±yafet tercih etti. BaÅŸÄ±ndan beri dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde beyaz giymek istemediÄŸini Vogue dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda anlattÄ± Porizkova.

Bunun nedeni de genÃ§ kÄ±z olmamasÄ±, ilk evliliÄŸini yapmamasÄ± deÄŸildi. "Modellik dÃ¶nemlerinde Ã§ok fazla beyaz gelinlikle poz verdim. Bu yÃ¼zden dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mde baÅŸka bir renk giymek istedim" dedi Ã¼nlÃ¼ model.

BEYAZ GELÄ°NLÄ°K GÄ°YMEK Ä°STEMEDÄ°

Paulina Porizkova'nÄ±n gelinliÄŸinin esin kaynaÄŸÄ± ise Grace Kelly'nin To Catch a Thief filminde giydiÄŸi o Ã¼nlÃ¼ mavi elbise. Sonunda istediÄŸi gelinliÄŸe kavuÅŸtu model. Aksesuar olarak da Ã§ok sade parÃ§alar tercih etti.

ÃœnlÃ¼ model Paulina Porizkova ile Jeff Greenstein, Ä°talya Orta San Giulio'daki Villa Crespi'de muratlarÄ±na erdiler.

Â Mutlu Ã§ift, geÃ§en hafta Elle dergisinin Ã‡ekya baskÄ±sÄ± iÃ§in yaptÄ±klarÄ± rÃ¶portajda evlilik haberini duyurup alyanslarÄ±nÄ± da gÃ¶stermiÅŸti.

Paulina Porizkova, gelinliÄŸini hazÄ±rlayan tasarÄ±mcÄ±ya Grace Kelly'nin To Catch a Thief filminde giydiÄŸi bu Ã¼nlÃ¼ mavi elbiseyle Ã§ekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± verdi. KÄ±sacasÄ± gelinliÄŸinin esin kaynaÄŸÄ± bu Ã¼nlÃ¼ elbise.

Haberin DevamÄ±

Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° OLAYLI BAÅžLADI OLAYLI BÄ°TTÄ°

1980'lerin ve 90'larÄ±n en gÃ¶zde modellerinden biri olan Porizkova, ilk evliliÄŸini Cars grubunun solisti Ric Ocasek ile yaptÄ±.

Porizkova, Cars grubunun bir klibinde rol aldÄ±ÄŸÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. O dÃ¶nemde Porizkova'dan 21 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Ric Ocasek baÅŸkasÄ±yla evliydi.

Â Ancak Paulina'dan etkilendi. AralarÄ±nda romantik bir iliÅŸki baÅŸladÄ±. Ocasek, daha sonra Porizkova'ya, evli olduÄŸunu ama boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BOÅžANIP BÄ°RLÄ°KTE YAÅžADILAR

Porizkova yÄ±llar sonra bu durumu "Ric, karÄ±sÄ±nÄ± benimle aldattÄ±" diyerek ifade etti. Sonunda Ocasek, karÄ±sÄ±ndan boÅŸandÄ± ve Ã§ift, 1989 yÄ±lÄ±nda evlendi. Evlilikleri 2018 yÄ±lÄ±nda bitse de birlikte yaÅŸamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.

Haberin DevamÄ±

Hatta Ric Ocasek, 2019 yÄ±lÄ±nda, 75 yaÅŸÄ±nda hayata veda ettiÄŸinde Porizkova ile aynÄ± evde yaÅŸÄ±yordu. Onun cansÄ±z bedenini de Paulina Porizkova buldu.

ÃœnlÃ¼ model, Ocasek'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra onun mirasÄ±ndan mahrum edildiÄŸini Ã¶ÄŸrendi. O sÃ¼reÃ§te evinden taÅŸÄ±nmak da dahil birÃ§ok zorluk yaÅŸadÄ±.

Porizkova, eski kocasÄ± Ric Ocasek ile evliliÄŸinden iki erkek Ã§ocuk sahibi. BÃ¼yÃ¼k oÄŸlunu da iki yÄ±l Ã¶nce evlendirdi.

ONUNLA TANIÅžINCA HAYATI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Ama Jeff Greenstein ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra hayatÄ± da deÄŸiÅŸti.

Porizkova, ilk kocasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden yedi yÄ±l sonra ikinci evliliÄŸini yaptÄ±. GeÃ§en yÄ±l niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± duyuran Ã§ift, evlenmek iÃ§in de Ä°talya'yÄ± tercih etti.