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60’ını çoktan deviren sivri dilli komedyen yeni erkek arkadaşını sosyal medyadan tanıttı: Buyurunuz, kendisi 22 yaşında

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#Kathy Griffin#Komedyen#Yaş Farkı
60’ını çoktan deviren sivri dilli komedyen yeni erkek arkadaşını sosyal medyadan tanıttı: Buyurunuz, kendisi 22 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 15:18

Yaptığı şakalar sınırları zorlayan, sık sık bu yüzden çalıştığı kanallarla başı derde girip işten bile çıkarılan ünlü komedyen bir kez daha herkesi şoke eden bir paylaşımıyla gündemde…

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Yıllar yılı sunduğu şovlar ve sahnede herkesi kahkahaya boğan stand-up gösterileriyle tanınan ünlü komedyen Kathy Griffin yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yine herkesi şaşkına çevirdi.

Son olarak geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelen 65 yaşındaki komedyen Kathy Griffin, sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıp yeni erkek arkadaşını hayranlarına tanıttı.

60’ını çoktan deviren sivri dilli komedyen yeni erkek arkadaşını sosyal medyadan tanıttı: Buyurunuz, kendisi 22 yaşında

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El ele şekilde arabaya binerken çekilmiş bir fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Griffin fotoğrafın altına sadece “Al bakalım internet, o 22 yaşında” yazdı.

Kimliği bilinmeyen, kendisinden 43 yaş büyük bu genç adamla çekilen fotoğrafını paylaştıktan sonra hayranlarından gelen yorumlar için “Yorumları okudukça ölüyorum” diyerek kahkaha emojisi paylaşan ünlü komedyenin şaka yaptığını sananlar oldu…

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60’ını çoktan deviren sivri dilli komedyen yeni erkek arkadaşını sosyal medyadan tanıttı: Buyurunuz, kendisi 22 yaşında

Aslında Kathy Griffin yanındaki bu 22 yaşında olduğunu söylediği kişiyle birlikteyken paparazzilere de yakalanmış ve fotoğrafları zaten magazin sitelerine düşmüştü.

Ünlü komedyenin bu paylaşımı “hazır paparazzilere yakalanmışken bari kendim paylaşım yapayım da onların önüne geçmiş olayım” gibi bir düşünceyle yapmış olabileceği iddia edildi.

60’ını çoktan deviren sivri dilli komedyen yeni erkek arkadaşını sosyal medyadan tanıttı: Buyurunuz, kendisi 22 yaşında

Hayranları aslında yıldız ismin bu tür “tuhaf” paylaşımlarına alışkın…

Kathy Griffin mayıs ayı ortasında da kendisine yaşça daha yakın görünen ve yine kimselerin tanımadığı bir adamla fotoğrafını paylaşarak “Instagram'da resmen birlikteyiz. Kabul edin.” yazmıştı.

60’ını çoktan deviren sivri dilli komedyen yeni erkek arkadaşını sosyal medyadan tanıttı: Buyurunuz, kendisi 22 yaşında

O fotoğrafı çoktan silen ünlü komedyen bu yeni fotoğrafla hayranlarından beklemediği kadar destek aldı. Erkeklerin her zaman kendilerinden çok genç kadınlarla birlikte olduğunu ancak bunun sorun edilmediğini söyleyen hayranları ünlü komedyene destek çıktı.

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Ancak Kathy Griffin’in tüm bunları aslında komiklik olsun diye yani şaka olarak yaptığını düşünenlerin sayısı da az değil…

60’ını çoktan deviren sivri dilli komedyen yeni erkek arkadaşını sosyal medyadan tanıttı: Buyurunuz, kendisi 22 yaşında

Öte yandan Griffin, geçmişte kendisinden çok daha genç erkeklerle çıktığı konusunda açık sözlü olmuştu.

Geçen yıl aralık ayında, 2025'te eski kocası Randy Bick'ten ayrıldıktan sonra 23 yaşında birine aşık olduğunu açıklayan bir yazı kaleme alan ünlü komedyenin kocası Randy Bick de 47 yaşındaydı yani kendisinden neredeyse 20 yaş gençti.

60’ını çoktan deviren sivri dilli komedyen yeni erkek arkadaşını sosyal medyadan tanıttı: Buyurunuz, kendisi 22 yaşında

Geçen yaz peş peşe üç kez yüz gerdirme ameliyatı olduğunu ve yüzünde başka ufak tefek müdahaleler olduğunu ve gençleşmeye çalıştığını açıkça itiraf eden Kathy Griffin bu genç aşkını "Yanlışlıkla 23 yaşında birine aşık oldum” diye başladığı yazısında şu sözlerle anlatmıştı:

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“Yaşı nedeniyle, benim yaşımdaki erkeklerin sahip olduğu olağan cinsiyetçiliğe, kadın düşmanlığına ve önyargılara sahip değildi. Beni görüyor gibiydi. Biliyorum, kulağa çok klişe geliyor. Aman Tanrım, çok saçma geliyor! Ama onunla gerçekten rahat hissettim ve sadece birlikte vakit geçirmekten çok memnun oldum.”

60’ını çoktan deviren sivri dilli komedyen yeni erkek arkadaşını sosyal medyadan tanıttı: Buyurunuz, kendisi 22 yaşında

Ancak aralarındaki yaş farkının, kısa süren bir ilişki anlamına geldiğini açıklayan ünlü komedyen bu kısa süreli aşkın bitişini de “Bana asla çocuk sahibi olmak istemediğini ve sonsuza dek benimle birlikte olabileceğini söylediğinde çok genç olduğunu anladım. Ve şöyle dedim: ‘Bunu bilemezsin. 23 yaşındasın. Hiçbir fikrin yok’” diye anlatmış ve onu terk ettiğini “Bu yüzden o güvercini serbest bırakmak zorunda kaldım.” diyerek açıklamıştı…

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#Kathy Griffin#Komedyen#Yaş Farkı

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