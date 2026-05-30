Aşkı yeniden bulup evlenmeye kalkıştı... Düğünden dört gün önce evsiz kaldı... Yalvardım ama ev sahibim dinlemedi

Boyunca çocukları olan insanlar bile gün gelir birine "tutulur" ve onunla yuva kurmak ister. Belli bir hayat tecrübesine sahip insanlar için de bu konuda karar vermenin ve yeni bir hayata başlamanın gayet kolay olduğu düşünülür...

Bir noktaya kadar öyledir de zaten.

Ama bazen insan yaşını başını alıp evlilikte şansını bir kez daha denemeye karar verdiğinde kötü bir sürprizle karşılaşabilir...

DÜGÜNDEN DÖRT GÜN ÖNCE EVSİZ KALDILAR

Tıpkı bir dönemin ünlü modeli Paulina Porizkova'ya olduğu gibi...

61 yaşındaki Porizkova, önümüzdeki birkaç gün içinde İtalya'da Jeff Greenstein ile hayatını birleştirecek. İlk evliliğini çok genç yaşında The Cars grubundan Ric Ocasek ile yapan, bu evliliğinden iki yetişkin oğlu bulunan Paulina Porizkova, ikinci kez gelin olmaya hazırlanıyor.

Doğrusu gayet iyi anlaştığını söylediği nişanlısı Greenstein ile birlikte evlilik yemini etmek için de İtalya'ya doğru yola çıkıyorlardı ki kötü bir gelişme sevinçlerini gölgeledi.

Çünkü düğünden sadece dört gün önce kirada oturdukları ev ellerinden gitti.





EV SAHİBİ ANLAŞMAYI UZATMADI

Porizkova bu durumu da nişanlısıyla birlikte hazırlayıp sunduğu Twenty Good Summers adlı podcast yayınında duyurdu.

Porizkova, New York'ta birlikte yaşadıkları apartman dairesinden taşınmak zorunda olduklarını söyledi. Anlattığına göre ev sahibi ile yaptığı kontratın süresi doldu.

Ev sahibi de sözleşmeyi yenilemek istemedi. Durum böyle olunca da Porizkova ile nişanlısı Jeff Greenstein'in eşyalarını toplayıp oradan taşınmaları gerekiyor.

YALVARDI AMA İŞE YARAMADI: Paulina Porizkova programda, altı yıl boyunca gayet iyi bir kiracı olduğunu hatırlatıp ev sahibine yalvarıp yakardığını ama onun yine de taşınmalarını istediğini anlattı.Modelin söylediğine göre bu tatsız olay düğünlerinden tam da dört gün önce yaşandı.

DAHA ÖNCE DE EVİNE VEDA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Aslına bakılırsa Porizkova, daha önce de başını sokacak bir ev aramak zorunda kalmıştı. O zaman ise bunun nedeni farklıydı.

Porizkova ile yollarını ayırma kararı alan ama aynı evde yaşamayı ve kağıt üzerinde evli kalmayı sürdüren eski kocası Ric Ocasek, 2019 yılının eylül ayında hayata veda etti.

Onun ölümünden sonra da Porizkova, kocasının vasiyetinden çıkarıldığını öğrendi. Bu olayın ardından da kendisi için finansal açıdan zorlu bir süreç başladığını anlattı Paulina Porizkova.

"O dönemde iki tane ev kredim vardı ancak ödemem mümkün değildi" diye konuştu.

Evleri satışa çıkardığını anlatan ünlü model "Ama satılıncaya kadar, yaşamımı sürdürecek param yoktu" diye devam etti. Ünlü model, o sırada yiyecek alacak maddi imkanı bile olmadığını, bu konuda arkadaşlarının kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi.

Ünlü model, 2020 yılında 30 yıldan fazla zamandır yaşadıkları evi 10 milyon dolara sattı. Porizkova, Manhattan'da daha küçük bir eve kiraya çıktı. Ama şimdi oradan da taşınmak zorunda

Bu arada küçük bir not... Paulina Porizkova, evleneceği Greenstein ile yeni bir ev buluncaya kadar eski kocası Ric Ocasek'ten iki oğluna miras kalan kır evlerinden birinde oturabilir. Ya da Greenstein'ın Los Angeles'taki evine gidebilir. Ama her koşulda düzeni bozulacak. Belki bazı iş anlaşmalarıyla ilgili değişiklik yapması gerekecek.

Porizkova ilk evliliğini 1989 ile 2019 arasında Ric Ocasek ile yaptı. Boşansalar da birlikte yaşadılar. Hatta Porizkova, birlikte yaşadıkları evde bir sabah kahve götürdüğü Ocasek'i cansız halde buldu. Modelin bu evlilikten iki oğlu var. 32 yaşındaki büyük oğlu Jonathan Raven geçen yıl evlendi.

O zamanki adıyla Çekoslavakya'da doğan Porizkova, Doğu Bloku ülkelerinden çıkan ilk top model olarak da tarihe geçti.