6 kişi filminin konusu ne? 6 kişi filminin oyuncuları kimler
6 kişi filmin beyaz perde ardından televizyon ekranlarına geliyor. Filmin yönetmenliğini Neil Jones üstleniyor. Sinema kuşağını takip eden izleyiciler, 6 kişi filminin konusu ve oyuncuları üzerine araştırma yapıyor. Peki, 6 kişi filminin konusu ne? 6 kişi filminin oyuncuları kimler? İşte 6 kişi filminin oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler...
2015 yılında vizyona giren 6 kişi filminin televizyon ekranlarında yer alacak olması nedeniyle oyuncu ve konu araştırması yapılıyor. 6 kişi filminin konusu ve oyuncularını derledik
6 KİŞİ FİLMİ KONUSU
Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White’ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır.
6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Martin Kemp (Sam Blake)
Patrick Bergin (Alistair Montcrief)
April Pearson (Lexi)
Nick Moran (Roy Dixon)
Anouska Mond (Hannah Siddiq)
Bruce Paynei
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