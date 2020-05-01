6 kişi filminin konusu ne? 6 kişi filminin oyuncuları kimler

2015 yılında vizyona giren 6 kişi filminin televizyon ekranlarında yer alacak olması nedeniyle oyuncu ve konu araştırması yapılıyor. 6 kişi filminin konusu ve oyuncularını derledik

6 KİŞİ FİLMİ KONUSU

Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White’ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır.

6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Martin Kemp (Sam Blake)

Patrick Bergin (Alistair Montcrief)

April Pearson (Lexi)

Nick Moran (Roy Dixon)

Anouska Mond (Hannah Siddiq)

Bruce Paynei