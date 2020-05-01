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Televizyon
Haber Giriş: 01.05.2020 - 15:34,Son Güncelleme:

6 kişi filminin konusu ne? 6 kişi filminin oyuncuları kimler

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6 kişi filminin konusu ne? 6 kişi filminin oyuncuları kimler
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6 kişi filmin beyaz perde ardından televizyon ekranlarına geliyor. Filmin yönetmenliğini Neil Jones üstleniyor. Sinema kuşağını takip eden izleyiciler, 6 kişi filminin konusu ve oyuncuları üzerine araştırma yapıyor. Peki, 6 kişi filminin konusu ne? 6 kişi filminin oyuncuları kimler? İşte 6 kişi filminin oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler...

2015 yılında vizyona giren 6 kişi filminin televizyon ekranlarında yer alacak olması nedeniyle oyuncu ve konu araştırması yapılıyor. 6 kişi filminin konusu ve oyuncularını derledik

6 KİŞİ FİLMİ KONUSU

Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White’ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır.

6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Martin Kemp (Sam Blake)

Patrick Bergin (Alistair Montcrief)

April Pearson (Lexi)

Nick Moran (Roy Dixon)

Anouska Mond (Hannah Siddiq)

Bruce Paynei

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