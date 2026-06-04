6 Haziran’da Sezen'e gidiyoruz

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ZAMANSIZ SEZEN ŞARKILARI

“Senfoni Orkestrası Eşliğinde Zamansız Sezen Aksu Şarkıları” konser projesi, “Tuğba Bizi Sezen’e Götür! Senfonik Vol.3” ile devam ediyor. Konser, 6 Haziran’da Harbiye Açıkhava’da gerçekleşecek. Tuğba Yurt’un en sevilen Sezen Aksu eserlerini seslendireceği gecede sanatçıya eşlik edecek 48 kişilik senfoni orkestrasını Grammy adayı müzisyen Esin Aydıngöz yönetecek. Burcu Cavrar, Ömür Gedik, Ceylin Arslan ve Mustafa Mert Koç’un konuk sanatçı olarak yer alacakları konserden elde edilecek gelir TOÇEV ve HAÇİKO’ya bağışlanacak.

TEKLİF GELİNCE DİREKT DAHİL OLDUM

Konser ekibi önceki gün provada bir araya geldi. Tuğba Yurt, “Sezen şarkılarını çok severim. Bana böyle bir teklif gelince projeye direkt dahil oldum. Çok güzel şarkılar seçtik” dedi. Ömür Gedik, “Çok heyecanlıyız. Konserin tüm geliri kız çocuklarına ve hayvanlara bağışlanacak. Sezen Aksu’ya da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanı olduğum derneğe de tüm haklarını devrederek bize destek oldu” diye konuştu. Mustafa Mert Koç da “Kışa doğru bir Harbiye konserim olacak. Bu konser benim için prova niteliğinde” açıklamasını yaptı.

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Grammy adayı Esin yönetecek



Grammy adaylığı bulunan ve dünya çapında ses getiren “Wednesday” dizisinde yer alan aranjesiyle tanınan genç müzisyen Esin Aydıngöz, konserde senfoni orkestrasını yönetmek için Amerika’dan İstanbul’a geldi.