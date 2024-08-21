58 yıl sonra aynı yerde

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Filmin başrol oyuncularından Hülya Koçyiğit, seyircileri ile bir araya geldi. Koçyiğit, maden kazalarına üzüntü duyduğunu belirtti:

“O zamanlarda rica etmiştim. ‘Ne olur beni madenlere götürün, oradaki işçilere bir selam vermek istiyorum’ diye. Maalesef beni, madenlerin derinliklerine indirmediler. Ama işçilerle öğle yemeği yedik. O günden beri, ne zaman bir maden kazası haberi duysam kalbim çarpmaya başlıyor.” Oyuncu ayrıca “Sinema öyle bir sanat ki nesiller boyu yok olmadan izlenebiliyor” dedi.