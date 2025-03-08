57 yıl sonra bir aradalar

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Hâlâ eşitsizlik var



Filmde Sabiha’ya hayat veren Türkan Şoray konuşmasına “Bugün burada, Atlas Sineması’nda geçmişte birçok anımın olduğu bu etkinlikte sizlerle olmak çok güzel. Kadınlar hâlâ cinsiyet eşitsizliği ve şiddete maruz kalıyor. Bu yüzden, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarken, bu filmle kadınların hikâyelerine bir kez daha dikkat çekiyoruz” sözleriyle başladı. Sabiha’nın toplumsal dışlanma ve imkânsız bir aşkla yüzleşmesini anlatan Şoray, “Vesikalı Yarim, Türkiye sinemasının en değerli aşk filmlerinden biridir” dedi.

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Halil karakterini canlandıran İzzet Günay şunları söyledi:

“Vesikalı Yarim, sinema tarihimizdeki en değerli filmlerden biri. Lütfi Akad’a ve Türkan Şoray’a teşekkür ediyorum. Bu film, hem bizim için hem de sinemamız için çok özel.” İzzet Günay, filmografisinde ilk kez bitmiş bir senaryo aldığını ve bunun da “Vesikalı Yarim” olduğunu belirtti: “Film için görüşmeye gittiğimde Lütfi Abi siyah kaplı bir defter uzatt. ‘Senaryo bu’ dedi ve ekledi: ‘Bir Manav Halil var, pavyon kadını Sabiha’ya âşık olur. Evet, bu kadar’ diye de ekledi. Film, pavyonda geçiyor, evet ama namuslu bir filmdi.”