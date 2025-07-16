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Ã–zellikle de kadÄ±nlar sÃ¶z konusu olduÄŸunda.. DoÄŸanÄ±n iÅŸleyiÅŸi erkeklere bu konuda ayrÄ±calÄ±k tanÄ±mÄ±ÅŸ.. Onlar 70'li hatta 80'li yaÅŸlarÄ±nda bile baba olabiliyorlar. KadÄ±nlar ise 40'Ä± geÃ§tikten sonra hamile kaldÄ±klarÄ±nda bu bir mucize olarak nitelendiriliyor.

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YILLARCA BU UÄžURDA Ã‡ABA HARCAMIÅžTI

Bunun en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneklerinden biri de geÃ§tiÄŸimiz haftalarda yaÅŸandÄ±.

ÃœnlÃ¼ sunucu, Emma Kenny, 52 yaÅŸÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez anne oldu. Bu aslÄ±nda onun dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸiydi... Åžu anda evli olduÄŸu Pete Skywalker ile ikisi tam 10 yÄ±l boyunca bir bebek iÃ§in yanÄ±p tutuÅŸup sonunda amaÃ§larÄ±na ulaÅŸtÄ±lar.

Kenny'nin 50 yaÅŸÄ±nÄ± iki yÄ±l geÃ§tikten sonra evlat edinme yoluyla deÄŸil doÄŸurarak bebek sahibi olmasÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± elbette.

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Yine de iÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kenny bu konudaki tek Ã¶rnek deÄŸil.. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 55 yaÅŸÄ±nda bile anne olan Ã¼nlÃ¼ var gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda.

'Anne olan' derken evlat edinenlerden sÃ¶z etmiyoruz elbette... Tedavi sonucunda da olsa kendileri hamile kalÄ±p bebek dÃ¼nyaya getiren Ã¼nlÃ¼leri sÃ¶ylÃ¼yoruz.

Ä°sterseniz gelin bu konuda mucize yaratan yani 50'sinden sonra anne olan o Ã¼nlÃ¼leri bir hatÄ±rlayalÄ±m.

50 YAÅžINDA HAMÄ°LE OLDUÄžUNU AÃ‡IKLAYIP HERKESÄ° ÅžAÅžIRTTI

Pop mÃ¼ziÄŸin efsanesi Michael Jackson'Ä±n kardeÅŸi Janet, 50 yaÅŸÄ±nda hamile olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nda duyan herkes bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

O sÄ±rada takvimler 2017 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. O sÄ±rada da bir kadÄ±nÄ±n bu kadar ileri yaÅŸta anne olmasÄ± Ã§ok rastlanan, duyulan bir durum deÄŸildi.

Janet Jackson, 51 yaÅŸÄ±nda oÄŸlunu dÃ¼nyaya getirdi. Onun doÄŸumundan kÄ±sa sÃ¼re sonra da kocasÄ± Wissal Al Mana'dan boÅŸandÄ±. Ã‡iftin Eissa adÄ±nÄ± verdikleri ogullarÄ± bugÃ¼n 8 yaÅŸÄ±na girdi.

Ama bu bebek, Jackson ile Al Mana'yÄ± bir arada tutmaya yetmedi. Ã‡ift, bebeklerinin doÄŸumundan kÄ±sa sÃ¼re sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

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'55 YAÅžINDA HAMÄ°YE KALINCA BANA PARMAK SALLADILAR'

Sylvester Stallone'nin eski karÄ±sÄ± Brigitte Nielsen ise iyice ileri yaÅŸta, 55'inde bir kez daha anne oldu. Nielsen'in kÄ±zÄ±, ilk bebeÄŸini doÄŸurduktan tam 29 yÄ±l sonra dÃ¼nyaya geldi.

Bu kÄ±z Ã§ocuÄŸu, aynÄ± zamanda Nielsen'Ä±n dÃ¶rt erkekten sonra kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ilk kÄ±z bebek de oldu.

Onun Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ise diÄŸerlerinden biraz daha farklÄ±... Ã‡Ã¼nkÃ¼ Nielsen, 70 hatta 80 yaÅŸÄ±nda erkeklerin baba olmasÄ±nÄ±n normal karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± bir devirde kendisi 55 yaÅŸÄ±nda hamile kalÄ±nca herkesin eleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Bu arada Nielsen ile Ä°talyan asÄ±lla kocasÄ± Mattia Dassi'nin arasÄ±nda epey yaÅŸ farkÄ± olduÄŸunu evlendiklerinde Nilesen'in 41, Dassi'nin ise 25 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlakalÄ±m.

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Ã‡ift, tam 13 yÄ±l tÃ¼p bebek tedavisi gÃ¶rdÃ¼kten sonra kÄ±zlarÄ±na kavuÅŸtu. Nielsen ile Dassi'nin uzun uÄŸraÅŸlar sonucu kucaklarÄ±na aldÄ±klarÄ± kÄ±zlarÄ± bugÃ¼n 2018 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.

Nielsen, dÃ¶rt erkek evlattan sonra doÄŸurduÄŸu kÄ±zÄ± Frida'yÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor ÅŸimdi.





'OÄžLUMUN BÄ°R KARDEÅžE Ä°HTÄ°YACI OLDUÄžUNU DÃœÅžÃœNDÃœM'

ÅžarkÄ±cÄ± Sophie B. Hawkins, anne olduÄŸunda bu dÃ¼nyada yarÄ±m yÃ¼zyÄ±ldÄ±r yaÅŸÄ±yordu.

2008'de doÄŸan oÄŸlu Dashiel'Ä±n bir kardeÅŸi hak ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen Sophie, 50 yaÅŸÄ±ndayken de kÄ±zÄ± Esther'Ä± dÃ¼nyaya getirdi.

Bu konuda da People dergisine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada: "OÄŸlumun bir kardeÅŸe ihtiyacÄ± olduÄŸunu fark etim. OÄŸlumun ebeveyni 50'li yaÅŸlarÄ±nda. Onun da genÃ§ bir aile Ã¼yesi olmasÄ±nÄ± istedim" diye konuÅŸtu.

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ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± artÄ±k kÄ±zÄ±nÄ± da bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.





BÄ°TKÄ°SEL YÃ–NTEMLERE MENOPOZUNU GECÄ°KTÄ°RDÄ°... AMA BEBEÄžÄ°NÄ° DÃœÅžÃœRDÃœ

Oyuncu Trina McGee de geÃ§en yÄ±l 54 yaÅŸÄ±ndayken hamile olduÄŸunu aÃ§Ä±klayÄ±p herkesi Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±.

Boys Meets Word adlÄ± yapÄ±mla Ã¼nlenen Trina, aslÄ±nda 31, 29 ve 25 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi olmuÅŸtu.

Ama sonra Belize'ye yaptÄ±ÄŸÄ± gezide bazÄ± tÄ±bbi bitkiler yardÄ±mÄ±yla tÄ±bbi yÃ¶ntemlerle menopozunu geciktirip bir kez daha Ã¼stelik 54 yaÅŸÄ±nda bir kez daha hamile kaldÄ±.

Fakat oyuncu o bebeÄŸi dÃ¼nyaya getiremeden dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

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