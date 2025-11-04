50'sinden sonra aradığı sevgiliyi buldu... Ama aralarına lüks hayat girdi... Bu aşka para yetmez!

Haberin Devamı

'En ünlü aldatılan kadın' ondan sonra başka aşklar yaşadı, hatta bir evlilik bile yaptı ama yine de hafızalara yerleştiği o imajı bir türlü silemedi.

Birkaç aydır 56 yaşından sonra bulduğu yeni sevgilisi nedeniyle gündemde. Hayranları onun yeniden aşkı bulmasından son derece memnun.

Diğer yandan bu çiçeği burnunda çiftin büyük bir sorunu var: Lüks hayat konusundaki birbirinden çok farklı yaklaşımları!

ASLINDA ONLAR AYRI DÜNYALARIN İNSANLARI

Birçok kişi "dünyanın en ünlü aldatılan kadını" dediğimizde Jennifer Aniston'dan söz ettiğimizi anladı zaten. Brad Pitt ile evliliği Angelina Jolie yüzünden yıkılan, Justin Theroux ile yaptığı ikinci evliliğini de yürütemeyen Aniston şimdilerde Jim Curtis ile birlikte.

Haberin Devamı

Hatta ona olan aşkını çoktan sosyal medya üzerinden ilan etti bile.

Şimdilerde Jennifer Aniston ile Jim Curtis yeni başlayan aşklarının keyfini çıkarıyor. Birbirlerinden bir an bile ayrılmamaya çalışıyorlar, birbirlerini en üstünde tutuyorlar...

Diğer yandan yakın çevrelerinin söylediğine göre Aniston ile Curtis'in ciddi bir sorunu var... O da ikisinin ayrı dünyaların insanları olması.

YILLARDIR ALIŞTIĞI LÜKS HAYATTAN VAZGEÇMİYOR

Radar adlı internet sitesine konuşan çifte yakın bir kaynak, Curtis'in, sevgilisi Jennifer Aniston'ın pahalı zevklerini anlamakta ve bunlara uyum sağlamakta zorlandığını söyledi.

Bu durumu da "Yarattıkları cennette bir sorun var" diye özetledi.

Yine bu kaynaklara bakılırsa artık 60 yaşına merdiven dayanan Aniston, büyük bir eve, kendisi için çalışan kalabalık bir ekibe, şöhretini kullanarak servetine servet katmaya hakkı olduğuna inanıyor.

Diğer yandan Aniston'ın sevgilisi, 49 yaşındaki tanınmış hipnoterapist Jim Curtis ise daha basit bir hayat yaşama amacında. Kendini olabildiğince maddecilikten uzak tutmaya çalışıyor.

Haberin Devamı

Yine yakın çevrelerine bakılırsa Jennifer Aniston da sevgilisi sayesinde hayatında bazı değişiklikler yapmaya başladı.

ÖZEL ŞEFİNDEN VE ANTRENÖRÜNDEN VAZGEÇMEK İSTEMİYOR

Ama yıllardır kurduğu hayatında vazgeçmeye henüz hazır olmadığı bazı ayrıntılar da var.

Kendisine özel ve hep formda kalmasını sağlayacak yiyecek menüleri hazırlayan şefinden ve egzersizlerini yöneten kişisel antrenöründen uzaklaşmayı hiç düşünmüyor.

Tıpkı bunun gibi lüks evinden ayrılmak, özellikle de boşandıktan sonra kurduğu refah hayatında kısıtlamalar yapma niyeti de yok.

İşte yakın çevrelerine göre Jennifer Aniston ile Jim Curtis'in ilişkisi böylesine bir sınavdan geçecek.

Haberin Devamı

Bir noktaya buluşabilirlerse bu onlar için büyük bir mutluluğun temeli olacak.

Şu anda ise Jim Curtis, sevgilisi Jennifer Aniston'ın lüks yaşam tarzı ve maddi bağımlılıklarıyla mücadele ediyor...Görünüşe göre Aniston'ın yıllardır alışkın olduğu bu hayat tarzını değiştirmesi de hiç kolay olmayacak.

Jennifer Aniston, Brad Pitt ile bütün dünyanın dikkatini çeken bir evlilik yaptı. Angelina Jolie yüzünden ondan boşanınca da milyonların hafızasında "en ünlü aldatılan kadın" olarak yer etti.