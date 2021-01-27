50m2 yayınlandı - 50m2 oyuncuları kimler, konusu ne?
Başrollerinde Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı kara komedi dizisi 50m2 Netflix’de izleyicilerle buluştu. Sekiz bölümden oluşan dizinin yapımcılığını BKM Film üstlenirken, senarist koltuklarındaysa Selçuk Aydemir ve Burak Aksak oturuyor. İşte 50m2 dizisinin konusu ve oyuncularıyla ilgili detaylı bilgi…
Senaryosuna Selçuk Aydemir’in de eşlik ettiği, Burak Aksak’ın ilk Netflix projesi olan 50m2 (Elli Metrekare) dizisinin ilk sezon bölümleri yayınlandı. 50m2 dizisinin başrollerini Engin Öztürk, Aybüke Pusat ve Cengiz Bozkurt olmak üzere üç önemli oyuncu paylaşıyor. Kürşat Alnıaçık’ın da aralarında olduğu Elli Metrekare oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Özgür Emre Yıldırım, Hasan Yalnızoğlu, Murat Kılıç, Gaye Gürsel, Yiğit Kirazcı, Tuğçe Karabacak, Cansu Dağdelen, Tuncay Beyazıt gibi isimler bulunuyor.
50m2 KONUSU
Karanlık bir adamın kirli işlerini yapan Gölge, geçmişine ait sır perdesini aralamaya çalışırken işler karışır ve kendini bambaşka bir kimlikle küçük bir mahallede bulur.
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