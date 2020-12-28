50m2 konusu nedir ve oyuncuları kimdir?

50m2 dizisi tanıtım fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Şu an Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide rol alan Engin Öztürk, Netflix projesi olan 50m2 isimli dizide ekran karşısına çıkacak. 50m2 oyuncuları arasında Engin Öztürk haricinde birçok önemli isim de yer alacak.

50M2 DİZİSİNİN KONUSU NEDİR VE OYUNCULARI KİMDİR?

Hayatını patronunun pis işlerini yaparak kazanan ve bir gölge gibi yaşayan tetikçi, yeni vefat etmiş bir terzinin oğlu zannedilince bu kimliğe bürünmeye karar verir.

Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin. Burak Aksak'ın kaleme aldığı 50m2 dizisi, 27 Ocak'ta Netflix'te ekrana gelecek.