500 milyon dolarlık düğünün hazırlıkları başladı… Dev yatını konukları için taksi yapacak

Güncelleme Tarihi:
İki yıl önce nişanlanan ancak sürekli tatil yapıp dünyayı gezerek bu düğün planını sürekli erteleyen çiftin bu yaz İtalya’da evlenecekleri kesinleşti.
GÖRÜLMEMİŞ BİR DÜĞÜN OLACAK
“Gezmekten evlenmeye fırsat bulamadılar” denen Bezos ve Sanchez’in düğününün görülmemiş görkemde olacağı hep konuşuluyordu.
Bu 500 milyon dolar harcanacağı söylenen düğüne Kim Kardashian’dan tutun da ABD Başkanı Donald Trump’a kadar birçok isim davetli.
AŞK ŞEHRİ VENEDİK'İ SEÇTİLER
Politika dünyasından yıldızlar alemine kadar çok sayıda davetlinin geleceği düğünün adresi İtalya’nın Venedik şehrinde olacak.
Konukların geceliği 32 bin dolar olan lüks bir otelde kalacağı ortaya çıkarken Jeff Bezos’un çok konuşulan mega yatı da bu düğün için taksi hizmeti verecek.
Düğüne gelen davetlilerin yatla alınıp otellerine bırakılacağı söylenirken bu yatta düğünün özel konuklarının kalabileceği de iddia edildi.
ŞEHRİN EN LÜKS İKİ OTELİNİN REZERVASYONLARI DOLU
Şimdiden yılın değil de yüz yılın düğünü olarak anılan büyük gün için şehrin en iyi otellerinden ikisi olan Gritti Palace ve Aman Venice'in 26 Haziran - 29 Haziran tarihleri arasında tamamen dolu olduğu belirtiliyor.
Bu da düğünün tarihi konusunda net bir fikir veriyor.
Otelin odalarının geceliği 3 bin 200 dolar ve süitleri için bu rakam 10 katı yükselebiliyor.
Çiftin yakınları “Venedik'in seçilmesi romantik bir jestten öte, çiftin ilişkileri boyunca sık sık ziyaret ettikleri bu kentle olan ortak geçmişlerine bir gönderme. ... Düğün sadece çift için değil, Venedik için de 2025'in belirleyici sosyal olaylarından biri olmaya aday” diyor.
GELİNLİK İÇİN ÖZEL YARDIM ALIYOR
Mayıs ayında Bezos'un roketlerinden biriyle uzaya gidecek olan Sanchez'in Oscar de la Renta imzalı elbisesini Vogue'un baş editörü Anna Wintour'un önerisiyle seçtiğine inanılıyor.
61 yaşındaki Bezos, 55 yaşındaki Sanchez'e beş yıllık bir birlikteliğin ardından Mayıs 2023'te yine bu mega yatta evlenme teklif etmişti.
EŞLERİNİ TERK EDİP BİRBİRLERİNİ BULDULAR
Amazon kurucusu olan Bezos sevgilisi Lauren Sanchez’in parmağına 20 karatlık ve 2,5 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin edilen bir pırlanta yüzük taktı.
2019’dan beri birlikte olan ünlü çift o dönemde ikisi de evli oldukları için bir süre gizlice görüşmüş, boşandıktan sonra el ele ortaya çıkmışlardı.