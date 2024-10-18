50 yıl sonra o fotoğraftaki şehitleri ziyaret etti

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YEŞİLÇAM’ın ‘Sultan’ lakaplı sanatçısı Türkan Şoray, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl etkinliklerine katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Ziyaretine Kıbrıs Türkleri’nin efsane lideri Rauf Denktaş’ın Lefkoşa’daki mezarına giderek başlayan Şoray, kendisine refakat eden Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’a, “50 yıl önce Kıbrıs’ta çok sıcak karşılanmıştık, Denktaş’la dans da etmiştik” dedi. Şoray, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’ndan 74 gün önce 7 Mayıs 1974 tarihinde Lefkoşa’daki Türk Alayı’nda Ediz Hun’la birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşadı. Şoray, ailelerin sakladığı fotoğrafta yer alan ve Barış Harekâtı’nda şehit olduktan sonra KKTC’de toprağa verilen askerlerin mezarlarını da ziyaret etti.

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Şoray, Boğaz Şehitliği’nde o fotoğraftaki şehitler Üsteğmen Ünal Genç, Astsubay Bayram Gümüş ve Çavuş Zeki Alpsoley’in mezarları başında tüm şehitler için dualar okudu. Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş, Kıbrıs Türk Alayı’nın Barış Harekâtı’nda 48 şehit verdiğini belirterek, “Bu fotoğrafta yer alan şehit Zeki Alpsoley ailesine yazdığı mektupta Türkan Şoray ve Ediz Hun’un ziyaretinden bahsetmiş ve çok neşeli bir gün geçirdiklerini yazmıştı” dedi. Türkan Şoray’a KKTC ziyaretinde 50 yıl önce geldiği Lefkoşa’da Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a imzaladığı fotoğraf da hediye edildi. Şoray, “Fotoğrafı hatırladım, çok güzel günler geçirmiştim” dedi.

FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Türkan Şoray ziyareti çerçevesinde Girne Amerikan Üniversitesi’nin akademik yıl açılışına da katıldı. Törende Türkan Şoray “fahri doktora” unvanına layık görüldü. Kadir İnanır’la başrolünü üstlendiği “Kara Gözlüm” filminde canlandırdığı ‘Balıkçı kız Azize’nin’ elbise renklerinden esinlenerek hazırlanan cüppesini giyen Şoray, “50 senedir Kıbrıs benim sevdamdır. Bağımsızlığa kavuştuğunda da en az Kıbrıslı Türkler kadar sevindim” diye konuştu.

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