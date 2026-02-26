50 yaşından sonra sevgili buldu ama dostlar endişeli: Bu adam paranı yiyip bitirecek!

Haberin Devamı

Sonrasında Justin Theroux ile yaptığı evlilik de iyi gitmedi ve kısa sürede boşandı Aniston. Neyse ki artık 50'li yaşlarında olduğu için çocuk doğurup doğurmayacağı hakkındaki konular rafa kalktı da işin bu kısmı artık konuşulmaz oldu.

Ama şimdi de Aniston başka bir nedenle gündemde. Daha doğrusu dostları için endişe konusu olan bir durumla.

ONA AÇIK ÇEK BİLE YAZIYOR

Aniston, 56 yaşına geldi ve kalbinin sevme yeteneğini yitirmediğini Jim Curtis ile başladığı ilişki sayesinde bir kez daha gözler önüne serdi.

Hollywood çevresinde hipnoterapist ve yaşam koçu olarak tanınan Curtis ile son derece mutlu Jennifer Aniston. Yine de yakınlarını ve dostlarını endişelendiren bir konu var: Aniston'ın sevgilisine karşı aşırı derecede bonkör davranması.

Söylenenlere göre Aniston, sevgilisi Jim Curtis'in maddi sorunlarını çözmek için elinden gelen hiçbir yardımı esirgemiyor. Hatta sık sık ona açık çek bile yazıyor.

İşte yakınları için de bu dikkat edilmesi gereken bir kırmızı çizgi. Çünkü onlar belki de aşktan gözü kör olan Jennifer Aniston'ın mali birikimini bu şekilde harcayıp bitirmesinden endişe ediyor.

Yakınlarının söylediğine göre Aniston, zaten cömertliğiyle bilinen biri. Arkadaşları da bu durumu beğeniyor. Ama yine de bu kadar cömertliğin onu kırılgan hale getirmesinden de korkuyorlar.





BİRAZ FRENE BASSA KEŞKE!

Bir kaynak "Jim gerçekten harika bir insan. Ama para sorunları olduğunu da herkes biliyor. İşte bu durum da Jennifer'ın dostlarını endişeye sürüklüyor. Kimse ona sevgilisini terk etmesini söylemiyor. Ama yine de maddi destek konusunda biraz frene basmasının iyi olacağını kimse saklamıyor" diye anlattı durumu.

Yine de Aniston, bütün bu uyarılara kulaklarını tıkamış durumda.

Jennifer Aniston ile Jim Curtis bir yıldır, yıldızın Los Angeles'taki 21 milyon dolarlık malikanesinde yaşıyor.

EVİNE BİR TÜRLÜ KİRACI BULAMIYOR

Elbette Curtis de maddi açıdan 'sıfır' durumda değil. Ama New York'taki dairesine aylardır kiracı bulamaması onu maddi açıdan zora soktu.

Curtis'in iki yatak odalı iki banyolu çatı katı dairesi ilk olarak nisan 2025 yılında 9 bin dolara kiralık olarak piyasaya çıkarıldı.

Sonra haziran ayında kira rakamı 10 bin 500 dolar olarak ilan edildi. Ancak henüz kiracı çıkmadı.

Durum böyle olunca da sürdürdükleri hayat tarzı için yeterli mali kaynağı bulamıyor Curtis. Tabii ki sevgilisi Jennifer Aniston ona desteğini esirgemiyor.

SEVGİLİSİNİN HAYATI EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞAMASINI İSTİYOR

Yakınlarına göre Aniston, maddi zorlukları bir insanın kişiliğinin zayıf parçası olarak görmüyor. Jim'in hayatını en iyi şekilde yaşaması için de elinden geleni yapıyor.

Bu durumda da Jennifer Aniston'ın dostları onun bütün maddi kaynaklarını sevgilisine akıtıp finansal açıdan istismar edilmesinden korkuyorlar.

Bu arada yeri gelmişken Jennifer Aniston'ın yıllarını verdiği mesleğinden elde ettiği toplam servetin 300 milyon dolar olduğunu da not düşelim.