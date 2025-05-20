Herkes yine ünlü aşıkları konuşuyor... 50 yaşında nihayet evliliğe karar verdi: Aklından yeni bir bebek bile geçiyor!

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Şimdi ise kendisinden tam 20 yaş genç sevgilisiyle mutlu bir ilişki yaşıyor. Hayatına giren kişiyle ilgili kuralını da bozmuş değil üstelik.

Yine dünyanın en güzel kadınlarından biriyle birlikte. Son söylentilere göre bu kez ilişkisine gayet ciddi yaklaşıyor...

Çünkü iki yılı aşkın süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle bu kez evlenmeye hazır... Üstelik fazla zaman geçirmeden bir bebek sahibi olmak bile planlar dahilinde.

İLİŞKİLERİ GİDEREK CİDDİLEŞİYOR

Böyle anlattığımız bu iki ünlü, top model Gigi Hadid ile oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper.

50 yaşındaki Cooper ile kısa süre önce 30 yaşına giren Hadid, iki yılı aşkın süredir çok da göz önüne çıkarmadıkları bir ilişki yaşıyor.

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İki ünlünün ilişkisi yavaş başladı ve emin adımlarla ilerleyip bugüne kadar geldi. Öyle ki ilişkilerinin ilk döneminde sokaklarda el ele bile yürümediler, Gigi'nin arkadaşı Taylor Swift'in evinde gizlice buluştular.

Hadid ile Cooper, sonra el ele kameralara yakalanmaya başladı. Daha doğrusu artık kaçmaz oldular.



Sonunda Gigi Hadid, geçtiğimiz haftalarda kutladığı 30'uncu doğum gününde aradan geçen bunca zamanın ardından ilk kez Cooper ile dudak dudağa çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı ve herkesin bildiğini artık resmen ilan etmiş oldu.

HER AN NİŞAN HABERİ GELEBİLİR

Şimdi ise Gigi Hadid ve Bradley Cooper ile ilgili olarak bir söylenti dolaşıyor. Buna göre 50 yaşındaki Cooper, artık evlenip yuva kurmasının zamanı geldiğine inanıyor. Gigi de bu konuda onunla aynı fikirde.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynağa bakılırsa ünlü çift birbirine çok aşık. Hatta doğum gününde Gigi Hadid'in parmağında nişan yüzüğü olduğu ileri sürülen bir yüzük bile vardı.

Söz konusu kaynak "Nişanlandıkları kesin değil. Ama işlerin bu yöne doğru gittiği çok açık" diye konuştu.

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Hadid ile Cooper'a yakın kaynaklara göre henüz nişan ilan edilmemiş bile olsa ikili arasında evlilik çok büyük bir olasılık...

Kaynaklar bu ilişki hakkında daha ileri adımların atılacağını öne sürüyor. Bu durumu da "İkisi de bir bebek sahibi olma konusunda hemfikir. Acele etmiyorlar. Gigi önce evlilik ardından da bebek gelmesini istiyor. Ama Cooper ile bir aile kurmak onun için de bir öncelik" diye konuştu.

ESKİ İLİŞKİLERİNDEN BİRER ÇOCUKLARI VAR

Bu arada hem Gigi Hadid hem de Bradley Cooper, önceki ilişkilerinden birer kız çocuk sahibi.

Cooper'in, model Irina Shayk ile ilişkisinden Lea adında 8 yaşında bir kızı var.

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Hadid ise eski sevgilisi Zayn Malik'ten Khai adında 4 yaşında bir kız çocuk sahibi.

Kaynaklara bakılırsa Cooper'ın kızı Lea artık iyice büyüdü...

Kendisinin de yaşı ilerlediği için artık kızına bir kardeş vermenin zamanı geldiğini düşünüyor. Bebek konusunda Gigi Hadid de aynı fikirde.

O da bu giderek ciddileşen bu ilişkiden bir çocuğu olmasına çok sıcak bakıyor.

Bradley Cooper, bir başka top model Irina Shayk ile ilişkisinden Lea adında bir kız çocuk sahibi oldu.





Hadid'in ise Zayn Malik ile ilişkisinden yüzünü sosyal medyadan hiç göstermediği Khai adında bir kızı var.

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